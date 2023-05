Enfermos de cáncer de Ibiza recuerdan a los políticos que les va «la vida» en la falta de oncólogos

«El cáncer no es un constipado. Nos va la vida en tener o no tener oncólogos», afirman Toño Stihl y Marga Guasch, portavoces de la plataforma ‘Hoy por mí, mañana por ti’, frente a la entrada del Hospital Can Misses, minutos antes de que comience la manifestación para exigir «una sanidad digna». Pasan pocos minutos de las diez de la mañana y en la bautizada como ‘Plaza del futuro’ se concentran cerca de un centenar de personas, muchas de ellas con camisetas con el lema de la plataforma. Algunas de ellas, enfermas e incapaces de afrontar la que en su estado se les antoja una larga marcha hasta Vara de Rey, reconocen que en cuanto la cabecera comience a andar regresarán a sus casas. O bajarán en coche hasta s’Alamera, donde se sumarán a la lectura del manifiesto.

«No nos vamos a rendir hasta conseguir los recursos», afirma, convencido, Stihl, que reparte entre los asistentes pancartas escritas en cartulinas —«Mi lucha es la tuya», «No juegues con mi salud», «La salud no entiende de elecciones, sólo de soluciones», «Mi vida está en tus manos», se lee— y silbatos plateados. En la plataforma lamentan que ningún partido ni tampoco la gerencia del Área de Salud pitiusa se haya puesto en contacto con ellos para explicarles sus propuestas o consultarles. Y eso a pesar de que en la primera protesta contaron con bastante apoyo político. «Vinieron para hacerse la foto, pero luego, nada de nada», critica Stihl. Curiosamente, en el mismo sitio y casi a la misma hora, la candidata del PP al Govern balear, Marga Prohens (ver páginas 10 y 11 de este diario), tiene previsto volver a presentar sus propuestas sanitarias. Quien no se acerca a Can Misses es el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que esa misma mañana opta por visitar Formentera. Entre los pacientes, eso sí, se encuentran esta mañana de sábado Óscar Rodríguez, candidato de Unidas Podemos al Consell, y Santi Marí, aspirante a la alcaldía de Sant Joan. "Nos ignoran" «Más que utilizados nos sentimos abandonados», reflexiona Marga Guasch, que confiesa que, tras varias movilizaciones en los últimos meses la sensación que tiene es «de vacío»: «Nos ignoran. Es como si pensaran ‘que convoquen manifestaciones, que hagan lo que quieran, que nosotros seguiremos a lo nuestro’». La portavoz de la plataforma y enferma oncológica echa de menos más implicación por parte de la sociedad de la isla. «La gente es consciente de lo que pasa, pero muchos no se atreven a salir. Además, todo el mundo se queja en el supermercado y en el bar, pero a la hora de la verdad no se mueven, como si tuvieran miedo o vergüenza», señala mientras esperan a que llegue la Policía Local para iniciar la marcha. Son cerca de las once y algunos ya comienzan a ponerse nerviosos. Stihl no entiende cómo los agentes no han llegado. «Sabían que era a las diez, tenemos todos los papeles», repite. Desde el Ayuntamiento de Ibiza, sin embargo, niegan que haya demora. Aseguran que el permiso era para una concentración primero y luego la manifestación e insisten en que ha habido un malentendido con los convocantes. "Cuando peor está la cosa, más nos callamos" A pleno sol, a paso lento, algunos con bastones e incluso con muletas, a las once los pacientes oncológicos inician la marcha por las calles de Vila. Sin dejar de gritar, en ningún momento, su grito de guerra: «¡Sanidad digna!». Los enfermos reciben el apoyo de los conductores, que hacen sonar sus cláxones y la señal de la victoria sacando la mano por la ventanilla, y desde los balcones, donde les aplauden. «¡No nos mires, únete!», les responden a pie de marcha, que se detiene frente al Consell de Ibiza para entonar, acompañados de un móvil, el ‘Resistiré’. Al alcanzar la estatua de Vara de Rey los enfermos y sus familiares aplauden y se abrazan. «No sé si somos conscientes del todo del problema», clama Stihl, encargado de leer el manifiesto, a los pies del general. «Cuando peor está la cosa, más nos callamos», insiste el portavoz de la plataforma, que reitera en varias ocasiones que quien «paga el pato» de la situación y de las decisiones que se toman «es el paciente». «A los oncólogos, a los médicos, no se les están ofreciendo herramientas ni recursos. Se les ha olvidado», denuncia el texto, en el que reconocen que a veces son precisamente los sanitarios los que, sin tener la culpa, cargan con el enfado de los pacientes. «¡La vida es ahora! ¡Seguiremos adelante!», concluye.