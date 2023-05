Carmen Santos, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera: «Es indispensable ponerse en la piel de los enfermos de cáncer de Ibiza y Formentera»

Carmen Santos Bernabeu lleva cinco años y medio como gerente del Área de Salud pitiusa, a la que llegó tras la dimisión del anterior responsable, Josep Balanzat. A punto de acabar la legislatura, la máxima responsable de la sanidad pública pitiusa destaca los logros de su equipo y reconoce los problemas que no consigue solventar, como la falta de oncólogos.

Esto es política ficción, pero ¿se vería otros cuatro años de gerente?

Llevo en gestión casi 15 años, primero como subdirectora de Atención Primaria, y cuando se me propuso la gerencia nunca pensé que pudiera ser capaz de llevar todo esto. Venía aprendida de lo que podía encontrarme y, si llegase el caso, me veo con fuerzas. Pero hay que tener en cuenta que soy médico y mi sitio está en la unidad básica de Jesús y volveré con la máxima ilusión porque mi vocación son los pacientes y su cuidado. Soy afortunada de poder elegir cualquiera de estos proyectos.

¿Es lo que pensaba?

Había estado en comités directivos y sabía de primera mano lo que se trataba y la profundidad. Se han hecho muchas cosas y se han quedado otras muchas por hacer, pero tenía la idea de lo que podía ser la gerencia.

¿Le ha sorprendido la postpandemia? Se decía que del covid saldríamos mejor, pero no lo parece.

Trabajamos en ciclos electorales, de cuatro años, y dos años largos de pandemia se han comido mucho tiempo para poder desarrollar proyectos que teníamos. Al acabar nos encontramos con que hay que volver a moverlo todo. Cuesta mucho. El sistema sanitario está desgastado, los profesionales están cansados y volver a motivar a toda esta estructura para volver a estar en el 2019 cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho estimular a todos los servicios y unidades para tener proyectos y seguir en la línea que se había empezado.

¿Se ha perdido la parte más humana? ¿El contacto y el trato tú a tú? Sobre todo en Primaria.

Inicialmente costó mucho. Los profesionales debían perder el miedo a volver a una situación similar. Se ponían barreras que antes no existían con el paciente. Pero al ver que la pandemia iba desapareciendo todos querían volver a esa situación prepandémica. Poco a poco ellos mismos han puesto las herramientas para llegar a una situación previa a la pandemia. En Primaria hemos conseguido tener la mejor accesibilidad de Balears por parte de los usuarios. De los 15 o 20 días para contactar con la enfermera, el médico de familia o el pediatra se ha pasado a tres días, a lo sumo. Se ha avanzado mucho. Los profesionales han visto que el trato directo con el paciente no se debe perder nunca, aunque la pandemia haya traído herramientas como las citas telefónicas o la telemedicina, pero deben reservarse para lo que se concibieron. Temas burocráticos o dudas puntuales. No para diagnósticos.

¿Se ha encontrado los obstáculos donde preveía?

[Ríe] Con los años ves que ayudas tienes en todos los sitios, desde dentro, de los profesionales. Tú marcas el camino, pero ellos te acompañan. No puedo decir que en Mallorca nos hayan puesto trabas o zancadillas. Hemos presentado proyectos y han salido adelante. ¿Queda mucho camino? Sí, hay muchas cosas en el tintero que nos hubiera gustado desarrollar, pero insisto, los dos años de pandemia nos han limitado mucho. Si empezáramos ahora, la de cosas que se podrían hacer y retomar. Es la espina que me queda, ver acabados proyectos.

¿Cuáles son los proyectos que ni se han empezado?

Hay proyectos que son necesarios para Ibiza. Como Ca na Majora, que se queda un poco en el tintero, pero nos encantaría poner en marcha esa unidad de media estancia porque es esencial. También infraestructuras como el laboratorio de Microbiología. Un logro ya fue el laboratorio biomolecular. Lo tenemos dotado, pero no ese espacio, que es lo que necesita. O el de fertilidad, la reforma de los quirófanos del viejo Can Misses o el aula de simulación, que permitirá una calidad en la formación y las herramientas para que los profesionales puedan seguir avanzando en sus competencias.

¿Alguna espinita le duele más que otra?

Soy impaciente. Lo que tengo en mente me gusta verlo ya. Quiero ver ya el nuevo centro de salud de es Viver, la unidad de Puig d’en Valls ampliada, el centro de salud de Santa Eulària. Todo lo de Primaria para garantizar la accesibilidad. Ya. Lo mismo que los quirófanos del viejo Can Misses. Pero no depende sólo de mí y te quedas en standby, esperando. Quiero ver ya funcionando el TAC, que es un logro que el área cuente con tres: el que teníamos, el de Formentera y el nuevo. Quiero que las listas de espera sean mejores, que la accesibilidad fuera mayor, pero aunque trabajamos mucho en ello los resultados se ven muy a largo plazo. Y quiero tener ya las plantillas completas. Eso sería lo máximo. En el hospital y en Primaria. Con eso vendría todo rodado. ¡Tantas cosas! Pero muchas de ellas escapan de nuestra capacidad.

Completar plantillas… Cuando se habla constantemente y con naturalidad de suplir esta falta de profesionales con visitas de médicos de Mallorca da la sensación de que se ha renunciado a completarlas. ¿Se ha renunciado?

¡Nunca! Tenemos residentes de tercer año y ya les estamos convenciendo.

No me diga que los tienen atados con cadenas en el sótano.

No, no… Están fuera, formándose en especialidades en las que nosotros no formamos pero les estamos captando, les permitimos venir a hacer rotaciones, prácticas, para que vean cómo trabajamos, cómo nos organizamos. Que vean cómo trabajamos. Así hemos podido conseguir residentes que acababan para incorporarlos a UCI. Y tenemos dos o tres que estarían dispuestos a incorporarse al área de salud cuando acaben su residencia. Nunca renunciaremos a tener las propias plantillas. Es crecimiento, desarrollo de competencias y atracción para generar proyectos que sin gente nueva se quedan estancados.

El coste de la vida, la vivienda imposible, el catalán… ¿Por qué cuesta tanto que vengan?

No existe un escollo único. Es un compendio de todo. Cuando uno se traslada a Ibiza traslada su vida y valoran qué quieren. Hay un cambio generacional y lo que se busca es controlar el propio día a día, disponer de tiempo libre, vacaciones, gestionar el tiempo libre como mejor te convenga. Si somos capaces de ofrecer un proyecto acorde a esto tendremos probabilidades de que vengan nuevos profesionales. Además de un proyecto laboral, claro, crecimiento profesional, docencia, formación, nuevas tecnologías… Esto es lo que llama a los nuevos profesionales que andan buscando su camino. Luego está el apoyo, la familia. Si la tienes te ayuda, si la tienes fuera es más complicado. Tienes tendencia a volver a casa porque los padres envejecen o porque tienes hijos y aquí no tienes a nadie. Hay multiplicidad de factores que hacen que opten por otros destinos.

Los sindicatos insisten en la cuestión económica. ¿Ofreciendo más dinero sería más fácil?

No. Estoy convencida de que si tienes un proyecto laboral y de vida que te atrae la parte económica es limitante, pero no excluyente. Ahora mismo estamos teniendo incorporaciones: una pediatra, un analista clínico, una reumatóloga, un anestesista y ahora seguramente vendrá un ginecólogo y otros profesionales. La parte económica no es la prioritaria. Es la vida. El proyecto vital.

Ofrecer tiempo libre, formación, congresos no se puede sin la plantilla completa, y a su vez…

Sí, es la pescadilla que se muerde la cola. Lo sé. Eso pasa en especialidades concretas. Se nos fue una reumatóloga y hemos conseguido otra. Hay especialidades en las que conseguir profesionales es más fácil que otras. Pero otras, como Oncología, Anestesia y Radiología, son deficitarias a nivel nacional y eso nos repercute. Ante una misma oferta laboral la gente prefiere quedarse en la Península por diferentes motivos. Pero cuando ya pueden plantearse elegir otros destinos nos valoran y nos eligen. Ahora ha sido la incorporación de los residentes. En toda España han quedado vacantes más de cien plazas, pero aquí las hemos cubierto todas, que podrían haberse quedado sin cubrir. Tengamos en cuenta que su poder adquisitivo es menor que el de un médico formado.

¿Benditos tiempos cuando eran deficitarios sólo Anestesia y Radiología?

Es un ciclo. No salen suficientes especialistas de las facultades para cubrir todas las plazas y las maternidades, paternidades, jubilaciones, bajas, exenciones de guardia, conciliación familiar… Todo esto no se cuantificó y estamos sufriendo las consecuencias, ese déficit de previsión que de aquí a unos años esperamos que vaya mejorando. Pero nos quedan tres o cuatro años de padecimiento. Será complicado cubrir las plantillas de esas especialidades.

¿Entiende a los enfermos de cáncer cuando denuncian que no les atiende el mismo especialista y que hay retraso en pruebas y revisiones?

Es imposible no entenderlos. Es una patología altamente sensible que requiere de más tiempo de dedicación. A todas sus dudas y miedos. Es inevitable que quieran que les vea siempre el mismo profesional, que les conoce y les lleva su proceso, son confidentes en síntomas y miedos. Lo sabe todo. Que estén viniendo profesionales de Son Espases es algo que agradecemos muchísimo y está permitiendo que haya especialistas de cada proceso oncológico y eso aumenta la calidad asistencial. Y todo sigue coordinado por el jefe de servicio, Carlos Rodríguez, que está dando su vida, literalmente, por mantener la cohesión en el servicio. Ponerse en la piel de los pacientes oncológicos es indispensable.

¿Se va a solucionar?

Es una de las especialidades más deficitarias. Recientemente Rodríguez ha estado en el Congreso Nacional de Oncología y ahí ha visto que a los grandes hospitales también les está costando completar las plantillas. Si esos grandes hospitales con muchísimo poder de atracción tienen plantillas descubiertas... Tienes la sensación de que a nosotros aún nos queda un tiempo para poder contar con estos profesionales.

¿Se politiza la sanidad?

Se dan mensajes un poco contradictorios, no sé si se politiza o no, pero se intenta dar mensajes alarmistas: una mala sanidad, pocos profesionales, sin accesibilidad, nos come Mallorca... Son mensajes que se deben dar en su justa medida. No es oro todo lo que reluce, tenemos deficiencias, pero de ahí a que todo sea una catástrofe no. No es justo. Hemos avanzado mucho. Somos un hospital comarcal y tenemos mucha cartera de servicios que no nos correspondería y es algo que hemos peleado: Hemodinámica, hemodiálisis en Formentera, donde hay TAC, consultas especializadas como el tratamiento preexposición al vih o enfermedades de transmisión sexual. Y seguiremos abriendo otras. Hemos incorporado once médicos y once enfermeras para Atención Primaria y creado un dispositivo para la atención domiciliaria sin demora. El mensaje catastrofista debería desaparecer. Tenemos mucho margen de mejora, lo sé, pero de ahí a lo que se dice... Creo que la población sabe diferenciar el momento en el que se dan estas noticias oportunistas. Espero seguir avanzando en el camino marcado en el plan estratégico 2022-2024, porque en 2024 me gustaría ver que todos esos objetivos se han cumplido.

Habla de mensajes catastrofistas, pero el discurso de la consellera es tan triunfalista que los usuarios sienten que les están mintiendo.

Creo que en el término medio está virtud. En el área hemos tenido siempre los pies en el suelo. Unas veces las cosas nos salen mejor y otras peor porque muchos proyectos están conectados a la cobertura de las plantillas. Pero en global creo que se han cumplido objetivos que en otros momentos hubieran sido impensables. Como aumentar las plantillas en Atención Primaria y en el hospital. Es tangible. Está ahí. Otra cosa es decir que estamos fantásticos. Porque no. No lo estamos. Pero estamos trabajando todos los días para estar lo más cerca posible de la excelencia. Que el camino es largo, pero estamos en ello. Estamos trabajando en humanización, accesibilidad, trato con el paciente.

¿Ha oído algo en campaña o precampaña que le haya chirriado?

No está en mis competencias valorar la parte política. Cada uno presenta su programa y su proyecto de salud. Entiendo que les habrán asesorado. Nosotros no nos vamos a dispersar con estas campañas. Tenemos que seguir trabajando hasta el minuto cero como si fuésemos a seguir aquí de por vida. Estamos todos trabajando como si el 28 de mayo fuese un día más.

¿No ve a nadie tomando posiciones?

No. Tenemos la garantía, la suerte, de que tenemos nuestra plaza. En el equipo directivo no queremos intentar buscar una posición política. Hemos tenido los mismos intereses y ninguno más allá o por encima de las necesidades de los ciudadanos. Y si después del 28M nos vamos, pues contentos.

Obviando la pandemia, ¿cuál ha sido el peor momento?

Ha habido muchos momentos con dificultades. Ver que un servicio se desmorona porque no puedes dar la cobertura que toca al usuario y hay que buscar fórmulas alternativas. En tiempo y en forma. Son momentos complicados. También hay decisiones complicadas. Que las tienes que tomar aunque no estás convencida y te duelen.

¿Por ejemplo?

La destitución de Ramón Canet como jefe de Medicina Interna. Es una persona a la que tengo en alta estima y durante la pandemia fue el que estuvo ahí día y noche. Pero llegó un momento en que hubo que hacer un cambio para mejorar cosas internas en el servicio. Siempre le estaremos agradecidos por lo que trabajó, por cómo trabajó y por todo el tiempo personal que aportó en la pandemia.

¿Echa de menos el remar todos a favor de obra de la pandemia?

Creo que ese remar a favor de obra era más intenso. Acabada la pandemia hay gente que está cansada y no es que deje de remar, es que ralentiza el ritmo. Todos seguimos remando, pero cada uno a nuestra capacidad. Hay personas que se han recuperado muy rápido y reman muy fuerte y otras que se están recuperando y van más lentas.

¿Ha pensado en dejar la gerencia?

Cuando empiezo un proyecto me gusta acabarlo. Y acabarlo con un listón muy alto. Me exijo mucho y exijo mucho. Esta mesa en la que estamos sentadas ha sido un punto de desahogo del equipo, aquí hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Nos hemos apoyado. Y no sólo entre nosotros. En casa. Llegar a casa y decir «ha sido un día terrorífico» y que te comprendan, te apoyen y te empujen a seguir.

¿Y alguna vez ha pensado que si no dependiera de Mallorca todo sería más fácil?

[Ríe] Evidentemente siempre crees que la autonomía absoluta es la mejor porque puedes decidir en qué empleas tus recursos. Pero también es verdad que os recursos no son infinitos y hay que tener un cierto control y saber dirigirlos hacia las líneas que se marcan desde el Ib-Salut, que tiene un objetivo común y no que cada área vaya por libre, lo que podría dar lugar a inequidades, que es lo que pretende evitar.

Pero las hay. Entre Ibiza y Mallorca y entre Ibiza y Menorca. Más listas de espera, más problemas para contratar médicos, mismos recursos para una población que es casi el doble...

Creo que es lo que pasa con todos los hospitales comarcales. No dejamos de ser un hospital comarcal y, evidentemente un hospital de referencia tiene muchísimos más servicios. Es lo que pasa a nivel nacional, así como más distante estás del núcleo central más te cuenta llegar a según qué servicios. Por eso el objetivo siempre ha sido ampliar las carteras de servicios, para no depender de un avión, una barca o enviar pacientes a Mallorca: maxilofacial, técnicas que hacemos a pesar de ser un comarcal, hemodinámica, el proyecto global de fertilidad que queremos poner en marcha, la UCI es referente en ecografía... Eso es impensable en un hospital comarcal. El mar es un inconveniente, pero tenemos que verlo como una oportunidad para crecer como hospital

Ayer se celebró otra protesta de los enfermos oncológicos. ¿Qué les diría?

Pues que la situación es complicada, que les entendemos y que nuestra prioridad es darles un servicio. Y de calidad. Cuando nos hemos reunido con asociaciones de pacientes oncológicos te decían que les da igual dónde duermen los oncólogos, sino que la asistencia sea continuada y de calidad. Por eso estamos peleando. Que no se les interrumpan los tratamientos, que las primeras visitas se hagan todas, que los diagnósticos no se demoren. Y que todos los que necesitan un acompañamiento en la enfermedad, lo tengan. Que no se sientan abandonados, como en alguna ocasión nos han comentado. No están en un limbo, no están abandonados.