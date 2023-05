"No pararemos hasta conseguir una sanidad digna". Los portavoces de los enfermos de cáncer de Ibiza seguirán con sus protestas hasta que no mejore la atención que reciben en el hospital de Can Misses.

Así se han pronunciado esta mañana en la concentración a las puertas del centro sanitario que ha reunido de momento a cien personas, la inmensa mayoría enfermos y familiares. Algunos de ellos van con muletas y bastones de nordic walking para intentar aguantar durante todo el recorrido. La marcha prevista por la ciudad para hacer visibles sus reivindicaciones se ha retrasado por la tardanza de la Policía Local de Vila. Los pacientes llevan meses protestando por la falta de oncólogos en la plantilla del Hospital de Ibiza. Denuncian la demora en conseguir algunas citas y que el especialista que les trate cambie cada dos por tres con el impacto que eso supone en el estado de ánimo de los enfermos de cáncer.