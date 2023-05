Paquita Ribas, candidata a la alcaldía de Sant Josep: «Hay quien es adicto a la política y quien es adicto a las sillas»

Paquita Ribas (Ibiza, 1967) recibe saludos cada poco rato en la terraza de un restaurante de Sant Jordi, donde se celebra esta entrevista. Asegura que XBalears no quiere ser «partido bisagra» y que le incomodaría tener que decidir quién tiene que ser alcalde. «En las anteriores elecciones dije que me presentaba para ser alcaldesa, no para hacer a alguien alcalde. Soy realista, pero mantengo esa idea».

¿Qué ha hecho en los últimos cuatro años, aparte de fundar un partido

Pues he hecho muchas cosas. He trabajado en una carpintería y luego comencé a trabajar en un restaurante, primero a cargo del papeleo y al final he acabado haciendo de todo hasta que han cerrado. He vuelto a mis raíces, porque mi familia tenía un restaurante y siempre tuvimos negocios. Ha sido muy divertido. La gente que no me conocía de antes [de entrar en política] decía: «¿Paquita, qué haces?» Pues sirviendo copas, que es lo que he hecho toda la vida. También me he podido dedicar mucho a mi familia y cuidarme yo.

¿No se le hizo raro pasar a la ‘vida civil’ después de tanto tiempo dedicada a la política?

No, mi vida siempre ha estado muy relacionada con la política. Siempre he sido así, con 20 años en el trabajo ya organizaba cosas para mover a todos mis compañeros. Siempre he sido un referente para mi entorno por mi forma de ser: opinando, colaborando, ayudando... Así que no se me ha hecho raro. La política siempre me la he tomado como una parte más de mi vida, no como el motivo de mi vida.

En 2019, después de dejar el PSOE, se presentó a las elecciones con una agrupación de electores. Ahora vuelve con XBalears, ¿qué le anima a volver a intentarlo?

Me animan las personas. Considero que uno hace política en cualquier ámbito, no dejo de opinar y de participar por no estar en una administración pública. Pero me pidieron formar parte de un proyecto y yo, en un primer momento, pensé que a la gente le daría pereza volver a verme. Pero luego lo comenté con gente y me decía: «Claro que tienes que forma parte de esto», «claro que tienes que volver», «¿es que pensabas no volver?» La gente lo daba por hecho.

En esta ocasión se presenta con una plataforma más grande.

Debo confesar que yo puse en marcha el partido pensando en no presentarme, iba a ser la presidenta pero no a entrar en instituciones. Cuando formamos XBalears, la idea era hacer un partido para todas las islas en el que quedase claro que no era un partido de Mallorca que atrajera gente del resto de islas. Es un partido de todas las islas y parte del mensaje era que el presidente no fuese de Mallorca. Cuando me propusieron este proyecto, me gustó. Si quieres tener un proyecto creíble empieza por actuar de manera creíble.

¿Cuál es su expectativa de cara a las elecciones?

No creo que obtengamos mucha representación en esta ocasión, nuestra idea es empezar despacio e ir creciendo. No nos vamos a ir a casa si obtenemos malos resultados, XBalears nace con la idea de quedarse. La idea es presentarnos donde sea posible y si no dejarlo para la próxima ocasión. Yo tenía directamente la idea de presentarme por Sant Josep más adelante. Dentro del partido hay gente muy joven que tiene muchas ganas, pero se veían verdes para ir por Sant Josep. Así que me lo propusieron.

Es usted la única presidenta de un partido autonómico que se presenta a nivel local. ¿No le llaman el Consell o el Parlament?

Es que yo no tengo ninguna aspiración de ir al Parlament o al Consell. A mí me gusta la política local, intervenir en el día a día y estar en el meollo. Eso de ir allí sólo a votar lo que dice el partido e intervenir una vez cada seis meses… eso no es para mí. Yo necesito la política municipal, así que era eso o nada. Pero la idea es empezar yo y abrir paso a los jóvenes que vienen detrás, tenemos claro que será así. Si entro, claro, eso lo decidirán los ciudadanos de Sant Josep.

¿Es adictiva la política?

Sí. Hay quien es adicto a la política y hay quien es adicto a las sillas, que son dos adicciones diferentes. Hay gente a la que le gusta mucho, como a mí y otros a los que les gusta mucho la silla.

¿Qué es lo adictivo de la política?

El hecho de que lo que hagas pueda inspirar a otras personas. Que plantees una idea y haya gente que vea que sí, que hay que tirar por aquí para mejorar. Eso es muy adictivo. Para mí es muy importante ser una parte activa de la sociedad. Yo nunca he estado encerrada en casa, antes de que naciera mi hija era de la asociación de vecinos, cuando ella nació formé parte del APA o de la directiva de algún equipo deportivo… siempre he sido participativa y he intentado presentar mi visión y hacer que otros la compartan a través de argumentos. Eso es la política.

Su partido es mayoritariamente el rupturismo de El Pi, ¿qué alternativa ofrecen a este partido?

La diferente visión de Balears. Nosotros pensábamos que El Pi llegaría ser lo que es XBalears, un partido que representase de verdad el interés de Balears hablando de todas las islas. Pero en el último congreso vimos que no era así, que el Pi era como el resto de partidos a nivel de representación insular: Mallorca tiene más votos, por tanto Mallorca manda. Como había otros que pensaban como yo, intentamos crear aquello que queríamos para El Pi a XBalears. En Menorca, en Mallorca y en Ibiza empezamos a desarrollar esa idea.

¿En Mallorca hay quien defiende esa idea?

En Mallorca, Palma manda mucho sobre otros municipios pequeños. Cuando hablas con gente de Sant Llorenç des Cardassar o de cualquier pueblo lejos de Palma, te das cuenta de que ellos tienen la misma percepción que podemos tener en Ibiza o en Menorca.