El dúo ibicenco Púniks: «Queremos ser los UC 2.0»

Slim Samurai y Karlus, nombres artísticos de Toni Planells (Ibiza, 1991) y Carlos Ramis (Ibiza, 1997), han decidido sumar su creatividad y su espíritu inquieto para crear un nuevo grupo musical, Púniks, que se estrena hoy con el lanzamiento en todas las plataformas digitales de su primer sencillo, ‘Llum’.

Ya el nombre del dúo sugiere por dónde van los tiros de su propuesta, en catalán y arraigada a la isla. «Queremos contemporaneizar la visión de Ibiza y reflejar la realidad que nos ha tocado vivir a los jóvenes, que, entre otras cosas, para formarnos y desarrollarnos intelectualmente muchas veces tenemos que salir fuera», explica Karlus, que vive a caballo entre Barcelona y las Pitiusas. De hecho, el lema del grupo hace referencia a este hecho: «Naixem, creixem, marxem i tornem».

En su primer EP, que quieren publicar en octubre, hablan de lo que significa volver a la isla y comprobar cómo ha cambiado con el tiempo, pero también tocan otros temas como «la familia, las raíces y la tranquilidad que se disfruta en Ibiza en contraposición con la celeridad con la que se vive en otros sitios».

Cuentan los componentes de Púniks que su primer single es una historia de amor fugaz que «arranca con la puesta de sol y una lata de cerveza en el aparcamiento de un club y acaba después del amanecer con una tostada de pan con aceite y gafas de sol en el bar del pueblo». «‘Llum’ es un retrato de una noche en la isla desde el punto de vista de un ibicenco y sin caer en los estereotipos. Queremos reflejar lo ecléctica que es Ibiza y la diversidad de personas de todo el mundo y de todas las clases sociales que te puedes encontrar en su ambiente nocturno», señalan.

A Karlus y Slim Samurai les gusta jugar en sus estrofas con todo el imaginario del folclore y las tradiciones ibicencas, como queda en evidencia en la letra de ‘Llum’, en la que hacen mención a una emprendada y a las flors de baladre, su particular homenaje al popular tema de UC escrito por Isidor Marí. Admiran al mítico grupo ibicenco y, de hecho, cuando se les pregunta por sus aspiraciones dicen, medio en broma medio en serio, que querrían ser «los UC 2.0». «Lo que esta formación musical significó en su momento para mucha gente es lo que soñamos conseguir con Púniks en nuestros tiempos», afirma Slim Samurai.

La carta de presentación del grupo suena a reguetón, pero, como apuntan sus integrantes, el dúo no quiere encasillarse en un estilo. Lo que les motiva es «crear y disfrutar» y están abiertos a todo. Lo demostrarán en sus próximos lanzamientos, en los que se van por los derroteros del indie rock y la electrónica.

La mayoría de letras son fruto de la creación conjunta, «aunque muchos de los instrumentales son obra de Karlus, un artista muy multidisciplinar», en palabras de su compañero. Para la música el dúo también cuenta con el apoyo y las ideas de otros compañeros, como el fotógrafo y diseñador Javier Ramírez y Pache, que produce muchos de sus instrumentales.

El nacimiento de Púniks

Fueron las redes sociales las que unieron a Toni Planells y a Carlos Ramis, que hace un par de años no se conocían de nada. «A Karlus lo descubrí por un remix de ‘Jo tenc una enamorada’ que hizo en versión reguetón. Me pareció muy original y le puse un comentario en YouTube, después él me habló por Instagram», relata el productor, videomaker, músico y director de Illa Delirics (la filial con sede en Ibiza del sello catalán Delirics). De ahí surgió una amistad y el primer contacto creativo, que se remonta a hace aproximadamente un año. Luego llegó ‘Llum’ y lo que inicialmente se había concebido como un single de Slim Samurai en colaboración con Karlus se convirtió en un proyecto de EP para presentar a un dúo ibicenco bautizado como Púniks. El sencillo se podría haber lanzado mucho antes pero Slim Samurai y Karlus prefirieron tener atados todos los cabos y presentar el tema junto al videoclip, que ya se puede ver hoy en YouTube.

La idea es, a través de Delirics, llegar sobre todo al público de Cataluña y la Comunidad Valenciana y con Illa Delirics darse a conocer en el ámbito balear. El plan de Púniks es que su primer EP salga en otoño y, antes de acabar 2023, hacer su presentación en público con dos conciertos, uno en Ibiza y otro en Barcelona, la ciudad en la que trabaja Karlus y en la que vivió Slim Samurai durante unos años.

El amor que estos ibicencos tienen a su tierra no sólo se hace patente con Púniks. Esta propuesta refleja en el plano musical la información que ambos han absorbido con otro proyectos anexos, como cuentan los intérpretes. Uno de ellos es el programa Cult i Art, que se emite en YouTube y que realiza Toni Planells a través del Consell de Ibiza, una iniciativa que busca que no se pierdan las tradiciones a través de entrevistas a artesanos locales. Karlus, por su parte, tiene un perfil de Instagram en el que reúne fotos de Ibiza tomadas desde inicios del siglo XX hasta la década de los 70 mostrando su cara más artística y poética.