Agenda:

SA NOSTRA SALA

-Fins al 2 de juny a Sa Nostra Sala al carrer Aragó d’Eivissa podeu gaudir de la mostra de fotos antigues d’Eivissa de Josep Soler Soler sobre l’illa als anys setanta. L’exposició està oberta amb horari de dilluns a divendres de 10 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.30 hores.

MUSEU ETNOGRÀFIC DE CAN ROS

-Es museu etnogràfic de Can Ros acull es Dia Internacional dels Museus 2023 que es celebra avui amb visites guiades des de les 10 des matí. A més, es proper dissabte 20 de maig des le 11:30 hi haurà música d’Eivissa amb es DJ Yor-D i una visita teatralitzada a les 12 amb n’Esperança Llorens, na Francisca Salvadó i na Neus Torres. Us podeu insciure al correu museuetnograficcanros@gmail.com.

-També al Museu de Can Ros al llarg d’aquest estiu tindrà lloc una nova edició dels Tallers Infantils, dirigits a al·lots i al·lotes de 6 a 12 anys, durant les tres primeres setmanes de juliol en horari de 10 a 13.30 hores.

Aquest any es faran visites a les diferents sales del museu, manualitats i jocs tradicionals amb temàtiques vinculades a les exposicions temporals: el ca eivissenc, l’ofici d’espardenyer i l’obra del pintor Antoni Prats Calbet.

Reserva la teua plaça al telèfon 971 33 28 45 o a través del mail museuetnograficcanros@gmail.com