La ONCE ha dedicado un cupón la isla de Ibiza, concretamente al islote de es Vedrà y es Vedranell. La presentación del cupón conmemorativo de Ibiza ha tenido lugar este martes en la sede del Consell de Ibiza.

Al acto de presentación ha asistido la consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, el delegado territorial de la ONCE José Antonio Toledo y dos vendedores.

La imagen pertenece al fotógrafo ibicenco de Diario de Ibiza, Vicent Marí. Este cupón es para el sorteo del jueves 1 de junio.

No es la primera vez que el mítico islote protagoniza un cupón de la ONCE. El 18 de agosto de 2011, en una serie de la ONCE de Playas de las islas Baleares, aparece Cala D`Hort, con es Vedrà de fondo.

Pero la isla ya ha salido en numerosas ocasiones en los cupones de la ONCE. A continuación, un listado de imágenes con algunos de ellos donde se rinde homenaje al ball pagès, a la puesta de sol de Sant Antoni, Cala Vedella, al XX Aniversario del Patrimonio de la Humanidad de Ibiza o incluso a Diario de Ibiza en su 125 aniversario.