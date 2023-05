El Ayuntamiento de Ibiza prohíbe a los autocares dejar a los turistas en el aparcamiento de es Soto

Los autobuses de las excursiones turísticas ya no están autorizados a dejar a sus pasajeros en el aparcamiento de es Soto, como habían hecho hasta ahora, para que hagan la clásica visita a la catedral y Dalt Vila. El Ayuntamiento de Ibiza ha restringido el paso de autobuses de grandes dimensiones por motivos de «seguridad y movilidad», lo que ha pillado por sorpresa a las empresas de transporte. Con el inicio de la actual temporada turística, solo se permite el acceso a los minibuses, además del paso de los vehículos particulares.

«La visita de grupos a Dalt Vila es de las más demandadas por los turistas. Ya sea en excursiones organizadas, del Imserso o de los grupos que nos llegan de los cruceros», explica José María Cardona, vicepresidente de la Federación Balear de Transportistas: «Hasta ahora, dejábamos a los grupos en es Soto y luego los recogíamos en el puerto, y ellos hacían andando el paseo por Dalt Vila de bajada. Son excursiones que dan mucha vida a todo el casco antiguo y gustan mucho. No entiendo que no nos permitan dejar a los turistas donde lo hemos hecho siempre».

Cardona asegura que no comprende la drástica decisión del Ayuntamiento y pide alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes: «Nos dicen que en esa zona se juntan muchos autobuses. Me parece bien que se quiera regular de alguna manera, que los buses accedan de forma escalonada. ¡Pero prohibirlo! Creo que es mucho mejor consensuarlo con el sector», y recuerda el perjuicio que les supone no poder acceder a este espacio.

Acceso peligroso

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza explica que el principal motivo de esta restricción se debe a un tema de «seguridad de circulación en el acceso a es Soto, ya que hubo momentos en el que llegaron a subir tres autobuses» a la vez.

Un portavoz del Consistorio señala que el acceso a es Soto se producía desde la calle Joan Xicó, que en el tramo que hay entre el parque Reina Sofía y la sede de la UIB es una vía estrecha y de trazado sinuoso, con curvas cerradas que complican la maniobrabilidad de vehículos largos como los autobuses. «En estas curvas no caben un autobús y un vehículo de frente. Y la situación es más grave cuando coinciden dos autobuses, uno subiendo y el otro bajando, en el mismo punto». Una situación que provoca «graves problemas de movilidad y seguridad».

Otro conflicto, explican desde el Consistorio, se producía en el espacio mismo de es Soto, donde se generaba un cuello de botella: «Quedaban mal aparcados hasta tres autobuses a la vez y creaban muchos problemas de acceso». Una situación que se ha acentuado con las obras del Parador.

Propuesta alternativa

Representantes del Ayuntamiento y de los transportistas ya se han reunido para tratar este asunto y, desde el Consistorio, se propone a las empresas que dejen a los turistas en el Portal de ses Taules y que inicien desde allí su visita a pie por Dalt Vila. «Se habilitará un meeting point al inicio de la avenida de Espanya, junto a Vara de Rey, y se trasladará a los turistas hasta el acceso del portal de ses Taules», explican fuentes municipales.

Una propuesta que no convence a los empresarios: «Si se les deja abajo, el camino hasta la catedral hace mucha subida y en verano, con el calor, puede desanimar a muchos turistas, especialmente a la gente mayor. No me parece que esto sea ponerles las cosas fáciles a quienes nos visitan», explica José María Cardona, que considera que «se debe facilitar el acceso de los visitantes a Dalt Vila, para que vean nuestro patrimonio y hagan alguna compra».

Acceso excepcionalpara los autobuses en la Feria Medieval

Aparcamiento para turistas y empleados municipales

Con la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Ibiza, los autobuses tienen restringido el acceso al espacio junto al Soto, detrás del baluarte de Sant Bernat, que sirve como zona de aparcamiento tanto para los turistas como para los trabajadores de las oficinas municipales de Can Botino y la plaza Espanya. No obstante, se seguirá permitiendo el acceso de los autobuses para eventos concretos, como es el caso de la Feria Medieval, en el que buses lanzadera han conectado esta zona con diversos puntos de la ciudad.