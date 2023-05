El Consell prevé una pasarela para peatones en el tramo más estrecho de la carretera de ses Salines

El Parque Natural de ses Salines de Ibiza carece de muchas de las medidas de protección que deberían aplicarse a un entorno natural de esta importancia, más restrictivas si cabe como consecuencia de la intensa actividad turística que se desarrolla durante los meses de verano. Y el acceso por carretera es uno de sus puntos débiles. La carretera no dispone de medidas de control especiales, tampoco de velocidad, es una vía normal de la red ibicenca y ni siquiera cuenta con un carril bici.

Desde el Consell de Ibiza aseguran ser conscientes de estas necesidades, y además han atendido a la presidenta de la Asociación de Vecinos Can Viola y Can Mariano Mayans, Virginia Urbano, que les ha expuesto problemas relacionados con las medidas de control que los residentes a los que representa consideran necesario adoptar, sobre todo en cuestiones que afectan a la red viaria.

Además del control del tráfico a la altura de la iglesia de Sant Francesc, que publicó este diario el lunes 24 de abril (se contempla la instalación de un radar, un paso de peatones y dos puntos de iluminación), la representante vecinal recuperó la idea de mejorar la seguridad en el tramo estrecho del acceso a ses Salines después del cruce de es Cavallet, habilitado sobre los estanques.

Superado el acceso a es Cavallet (fue necesario instalar vallas de madera de protección para evitar accidentes mortales, que se han repetido en los últimos años), los conductores que quieren acceder a la playa de ses Salines o sa Canal deben superar un estrecho tramo de la carretera limitado a 40 kilómetros por hora y que cruza dos de los canales de la salinera. Es tan estrecho que pone en riesgo a los peatones que se aventuren a cruzarlo y a los ciclistas.

El paso de los autobuses, debido a su envergadura, dificulta más si cabe el paso por este vial.

El vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, es consciente de que este «tramo estrecho» es «muy complicado porque no da ni para que pase una persona caminando», y reconoce que hay que «elaborar algún tipo de itinerario peatonal e incluso ciclista que conecte los núcleos urbanos [de ses Salines; Sant Francesc, sa Revista, sa Canal...] que hay a lo largo de la carretera; evidentemente, alguna actuación hay que llevar a cabo».

No obstante, advierte de que, aunque hay iniciativas para los viales de este paraje protegido dentro del plan director sectorial de carreteras, «será complicado» activar soluciones, «aunque eso no quiere decir que no se pueda hacer». «Todo dependerá», insistió, «de lo que decida el Parque Natural».

Juan señala que la carretera de ses Salines, «es hija de su época», esto es, «no tiene arcenes, no es excesivamente ancha, no tiene carril bici... no tiene absolutamente nada». Desde hace décadas. El plan director establece, recuerda el conseller, que «este tipo de vías deben adecuarse». ¿Cómo? «Deben reasfaltarse, sufrir intervenciones para adaptarlas a las normas de seguridad, corregir deficiencias porque no cumplen la normativa...».

Visto bueno del Parque Natural

Una vez que el Parque Natural dé su visto bueno, el Consell dice que está en disposición de llevar a cabo estas actuaciones: «Se contempla un refuerzo del firme y, si el parque nos deja, habilitar algún tipo de pasarela en este tramo tan estrecho [el que da acceso a ses Salines y sa Canal tras el desvío a es Cavallet]».

Precisamente, la pasarela, propuesta por la presidenta de la Asociación de Vecinos Can Viola y Can Mariano Mayans, le parece al conseller «una buena solución». «O algún tipo de estructura móvil que permita el paso con seguridad», añade.

La portavoz vecinal, Virginia Urbano, recuerda que la pasarela de madera que proponen, sería «como las que bajan hasta la playa» de ses Salines.

Un Parque Natural con dos décadas de vida y sin medidas para controlar el tráfico de vehículos

El Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera nació en 2001. Un año más tarde, ya tenía listo su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y en 2005 veía la luz su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Todo muy ágil, como toca. Pero más de dos décadas después, ningún gobierno insular o autonómico (el Parque Natural es competencia del Govern, las carreteras, del Consell) ha sido capaz de poner orden en el tráfico de vehículos en este espacio protegido. En Formentera, al menos existe un control de accesos desde hace años, en la temporada de verano. Hay aparcamientos delimitados y cuando la capacidad de carga llega al límite, se impide el acceso. En Ibiza, ni eso. Sólo desde hace un par de veranos se impide el estacionamiento en los márgenes de la carretera de acceso. Los proyectos para adaptar el tráfico de vehículos a las exigencias de un Parque Natural acumulan polvo desde hace años, décadas. Legislaturas. Ni se han soterrado los cables aéreos que cruzan este espacio natural. En 2021, el conseller balear Miquel Mir dijo a Diario de Ibiza: «Ya hay un plan para regular el acceso de coches a ses Salines». Nada más se supo de esta iniciativa.