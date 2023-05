El Consell de Ibiza paga ahora las expropiaciones de la carretera de Sant Joan finalizada hace siete años

El último pago de las expropiaciones de terrenos por obras en carreteras acumula siempre un retraso considerable. El Consell de Ibiza tramita ahora, por ejemplo, el abono del 30% pendiente de las expropiaciones de los terrenos afectados por las obras de la vía de Sant Joan, que culminaron a mediados de 2016. De los 200 propietarios afectados, la institución insular ya ha citado aproximadamente a la mitad para explicarles en persona, en la sede de la institución, el resultado final del justiprecio. Posteriormente, se les notifica oficialmente.

«Podríamos ahorrarnos este paso [el de la entrevista personal con cada afectado], pero hacemos un esfuerzo porque normalmente el propietario entiende mejor el resultado final», justifica. En el caso de que haya un acuerdo, tras la notificación, se procede a la tramitación de su pago tras el correspondiente acuerdo del Consell Executiu. «En el 98% de los casos normalmente suele haber acuerdo», resalta el vicepresidente primero de la institución.

En este mandato se han tramitado y abonado las expropiaciones de las obras de la carretera de Sant Miquel, anteriores a las de la vía de Sant Joan y que se dieron por finalizadas en febrero de 2012. En este caso, había 175 afectados. En total, se han abonado 2,2 millones de euros, según la información facilitada por la institución insular. Han quedado pendientes 20 casos que, al no haber acuerdo, pasan a manos del Jurado de Expropiación. Este órgano judicial decidirá el coste que finalmente debe abonar la Administración.

Travesía de Jesús y ses Païsses

En el caso de las obras de la travesía de Jesús, ejecutada en el mandato del anterior gobierno progresista, y las de ses Païsses en el actual, ya se han abonado todas las expropiaciones, excepto cinco, también por falta de acuerdo con los afectados. En total, se han abonado 200.000 euros. Estas obras no tenían la magnitud de las de Sant Miquel y Sant Joan ni en extensión ni en número de afectados.

Hay que tener en cuenta, recuerda Juan, que cuando se formaliza la primera ocupación de los terrenos al inicio de las obras, la Administración tiene la obligación de pagar a los titulares de los terrenos afectados el 70% del justiprecio. El resto queda pendiente hasta la finalización de la ejecución del proyecto viario.

Parcelario definitivo

¿Y por qué tarda tanto la Administración en pagar el 30% restante? El vicepresidente primero del Consell niega que sea por falta de recursos y explica que se debe, fundamentalmente, a que se tramita una vez que se aprueba el parcelario definitivo tras las obras. Es decir, una vez que culmina el proyecto, se tiene que calcular y tramitar la aprobación de los límites y dimensiones de las parcelas afectadas por las obras.

Además, este trámite, que lleva su tiempo, según el vicepresidente primero, no se inicia hasta que vence el periodo de garantía de la carretera. Mariano Juan explica que, aunque no suele ocurrir, en el caso de que haya que rectificar alguna parte de las obras, como el trazado de una canalización, puede afectar a la expropiación de un terreno, por lo que el parcelario definitivo no se tramita hasta que vence el periodo de garantía.

En todo caso, Mariano Juan explica que en obras más pequeñas, como la construcción de la pasarela peatonal que atraviesa el segundo cinturón de ronda a la altura de la zona de s’Olivera, que afecta sólo a dos o tres parcelas, «no se espera a que se apruebe el parcelario definitivo» y se tramita antes el pago del 30% pendiente de las expropiaciones.

El retraso que acumula la Administración en la tramitación de las expropiaciones obliga a pagar un sobrecoste en concepto de intereses de demora, aunque el vicepresidente señala que «no son cantidad muy relevantes en comparación con la principal».

Una vez se cierre el pago de las expropiaciones de la carretera de Sant Joan, se habrán liquidado las más antiguas y quedará pendiente el pago del 30% definitivo a los afectados por las obras de ampliación de la carretera de Santa Eulària, en el tramo de Ca na Negreta, que se acabaron hace cerca de tres años. Los 61 expropiados ingresaron el 70% del justiprecio a finales de 2017. El coste total de las expropiaciones se estimó en poco más de 2,5 millones de euros. Ya se ha iniciado la tramitación del parcelario definitivo.