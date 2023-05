"Teniendo en cuenta que los currículums se publicaron el 1 de agosto del año pasado y que la encuesta se hizo a principios de año, que un 58% del profesorado conozca el currículum dice mucho del esfuerzo de los docentes". Es la cara positiva de la moneda que ha mostrado el presidente de la Associació Professional de Docents d'Eivissa (APDE), Joan Amorós, al analizar los datos de la encuesta a los docentes sobre la Ley Orgánica de Educación (Lomloe).

La otra cara, que el 38% conoce el currículum poco y el 4% nada, una situación "muy preocupante" que no se habría producido "con una ley bien redactada y progresivamente aplicada", ha criticado.

Los resultados de la encuesta

La APDE ha presentado esta mañana los datos de la consulta realizada entre los docentes de Balears sobre la nueva ley de educación, que ha respondido una muestra de 194 profesionales de la educación entre enero y marzo de este año. La encuesta refleja el profundo descontento de buena parte del colectivo docente a la nueva ley de educación, fundamentalmente por la falta de información y de participación por parte del colectivo docente, además de la precipitación en su puesta en marcha.

"Todo esto ha provocado que una ley que podía ser buena haya generado mucho rechazo dentro de las aulas y este rechazo es difícil de revertir. El mal ya está hecho", ha valorado Amorós.

En cuanto a la ley como tal, un tercio de los encuestados (31%) no cree que sea una buena ley mientras que más de la mitad (54%) considera que hay aspectos positivos y negativos. Sólo el 13% considera que la Lomloe es una buena ley. Unas datos que muestran que "la ley no ha tenido una buena acogida entre los docentes", ha resaltado la secretaria de la asociación, Yolanda Cardona.

No se ha contado con los docentes

El 99% de los docentes se muestra desencantado con el proceso de redacción de la ley en la que se percibe que no se ha contado con la participación del profesorado. A la falta de participación hay que sumar la falta de información una vez aprobado el texto, una percepción que tienen siete de cada diez profesores. "La ley se aprobó en agosto y se tenía que aplicar en septiembre. Si a las personas que valoran que hay falta de información le sumamos aquellos que se tuvieron que informar por medios no oficiales, tenemos que nueve de cada diez docentes no recibieran información de primera mano sobre una ley educativa que tenían que aplicar", lamentó Amorós.

La encuesta también pregunta a los profesores sobre aspectos como la evaluación de los alumnos o el tratamiento al alumnado con necesidades especiales.

El presidente de APDE ha indicado que el objetivo de la encuesta es que dar a conocer la opinión del colectivo docente "ya que no se le tuvo en cuenta en la redacción de la ley. Queríamos hacer esta denuncia pública con datos desde una encuesta ofrecida a todo el colectivo", valoró, al tiempo que reclamó que se cuente con los profesionales de la educación a la hora de tomar decisiones en el ámbito educativo.