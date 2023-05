Que no falten las ‘orelletes’

«Hay que seguir manteniendo las tradiciones. Los mítines son un foro informativo, pero también de encuentro: las coques deben estar y los bunyols no deben faltar», responde Vicent Roig cuando se le pregunta si faltarán esas viandas u otras en sus mítines. Porque otros partidos, como Vox, no recurren al paladar para atraer gente: «No necesitamos dar de comer a nadie para que vengan a nuestros mítines», alardea Jaime Díaz de Entresotos. En el PSOE de Sant Antoni tienen el team orelletes: «No las compramos, las hacen caseras Cristina Ribas e Isabel Prats, que van en la lista». Per Balears no las servirá: «Nada, no tenemos un duro», admite Toni Roldán. «Si quieres que la gente esté cómoda, como en su casa, debes intentar poner lo necesario: una cerveza fresca, agua o un poco de jamón», anuncia el candidato de Cs por Vila. «Personalmente, me gustan más las orelletes, también las coques. Están en nuestro menú electoral», en el de Unidas Podemos, subraya Óscar Rodríguez. «Ha de haber, sobre todo, una copa de vino y agua y alguna coca para comer», sugiere el cabeza de lista de Ara a Sant Josep. En la «fiesta final» de Epic-El Pí habrá comida.