La antesala de los pactos de Ibiza

¿Se llega pronto a una cita porque hay esperanzas de triunfar? Y en caso contrario, ¿se llega tarde por temor al fracaso estrepitoso? Los primeros en traspasar ayer la puerta de Diario de Ibiza para hacerse la foto de grupo de todos los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas fueron Guadalupe Nauda (Unidas Podemos, por Vila) y Antonio Lorenzo (PSOE, por Sant Antoni). La primera, con sus carteles electorales bajo el brazo (izquierdo); el segundo, acompañado del responsable de prensa socialista, que era el sherpa que portaba la propaganda. Los últimos, Javier Torres (Ciudadanos, al Consell, y Cs+Sa Veu des Poble, a Sant Joan), que llegó 13 minutos tarde y con la lengua fuera, y Ramón Roca (PSOE, Santa Eulària), que se confundió de hora. Asegura que es muy puntual.

Hay clases. Los carteles del PP (siete, rígidos, de cartón pluma, grandes) los trajo su responsable de prensa. Toni Villalonga (Epic-El Pi, vestido con camisa amarilla para destacar en la foto) los portó él mismo, recién salidos de su impresora, «para ahorrar». Tiene dos tipos: el de su candidatura a Vila, posando normal, y el del Parlament, donde aparece retratado con un casco fenicio, dice que para reivindicar Ibiza en tierras hostiles. Ha imprimido pocos porque sólo le dejan colgar ocho en la ciudad.

Los de Unidas Podemos los trajeron también sus líderes bajo el brazo, salvo Fernando Gómez (que vino de acompañante, pues no es número uno en ninguna lista), que aprovechó el carrito de su hijo (que llevaba en una mochila portabebés) para transportar algunos. El primero en saludarle fue Antonio Lorenzo. Los futuros pactos se tejen con detalles así.

No está claro si porque tiene más moral que el Alcoyano o porque es un bromista, el candidato del PSOE en Sant Joan, Javier Marí, entró en Es Diari (fue de los primeros) diciendo:«Hola, soy el próximo alcalde de Sant Joan». El mejor acompañado, José Luis Rodríguez Poblador (Cs, Vila), que vino sonriente junto a su hija, Carmen Rodríguez, número 5 de su lista al Consistorio.

"Nos vemos el 29 de mayo" Vienen días complicados, en los que los candidatos se centran en la campaña. Muchos aparcan el resto de sus vidas hasta el día después de la votación. ¿Se han despedido ya de familia y amigos hasta el 29 de mayo? «Despedirme no, pero sí hubo un hasta luego», comenta Vicent Roig, mientras que Antonio Lorenzo dijo adiós hace tiempo: «Lesdije adiós hace varios meses. Desde que dejé el Govern estoy centrado en esto». «Me he despedido de la familia hasta el 29 de mayo. Nos iremos viendo en la medida que podamos», admite Roldán. «Desgraciadamente —explica Rodríguez Poblador—, y lo digo con mucho pesar, soy autónomo y veo muy poco a la familia, pero no ahora, siempre. Está ya acostumbrada y doy gracias a que lo haya entendido». Su hija, Carmen, es la número 5 de su lista a Vila.Toni Villalonga, sin embargo, no ve por qué ha de dejar de ver a su núcleo familiar más cercano: «Sólo estaré más ocupado». Óscar Rodríguez ha buscado un truco para tener cerca a sus seres más cercanos: «A unos los he convencido para que participen en campaña ayudando, así que a alguno lo veré más. A otros, lamentablemente poco hasta el 29 de mayo o más tarde, pues siempre hay jaleo con las negociaciones. Quizás la cosa se alargue dos meses». «Prácticamente me he despedido de familia y amigos hasta después de las elecciones. Con llantos», señala, medio en broma, Jaime Díaz de Entresotos, candidato de Vox al Consell. «Hace días lo hice», cuenta Josep Antoni Prats, de Ara, que advierte de que «es más duro el trabajo de preparación de la campaña que esta en sí».

Y esta vez, Josep Marí Ribas (PSOE, Consell) llegó. Concretamente, cinco minutos antes de las 17 horas, hora de la cita. Hace cuatro años fue el gran ausente. Posó como líder de un grupo socialista del que llama la atención que sólo haya una mujer que encabece una lista, Pilar Costa, en su caso al Parlament. Por el contrario, ellas son mayoría en Vox. De hecho, sólo hay dos listas que encabecen hombres. Y en la de Sant Josep hay tres féminas en los tres primeros puestos. Jaime Díaz de Entresotos hizo notar esa clara diferencia con los socialistas justo cuando su candidata al Parlament, Patricia de las Heras, atravesaba el pasillo de entrada de Es Diari mientras daba de mamar a su hija, de solo un mes y que tiene el mismo nombre que su madre.

Acabada la sesión, Vicent Marí fue de los últimos en irse. Se entretuvo hablando con los candidatos de Vox

Rafa Ruiz (PSOE, Vila), flanqueado por su jefa de prensa, al primero que saludó nada más llegar fue a Joan Ribas (Ara, Vila). Son viejos conocidos que, quizás, tengan que volver a pactar.

Mochila a la espalda y algo desubicado, Santi Marí (Agrupación de Electores de Sant Joan) se retrasó cuatro minutos y estuvo a punto de irse (ya había salido del edificio) antes de que se tomara la foto general de todos los candidatos: «Es que tengo una cita en sa Cala». Nada más llegar saludó a sus antiguos compañeros del PP, a Vicent Marí (Consell) el primero. «Ante todo hay que ser educado», dijo al candidato socialista (y «futuro alcalde») de Sant Joan. No fueron los únicos antiguos camaradas que se saludaron efusivamente. Paquita Ribas (Per Balears, Sant Josep) llegó abrazada por Ángel Luis Guerrero (PSOE, Sant Josep). Todos cuidaron las formas, salvo quizás Lucía Ribas (EPIC-El Pi, Consell), que no suele tener pelos en la lengua, como sabrán quienes hayan acudido alguna vez a algún pleno de Sant Antoni, donde ejerce de hooligan desde el público: «Ponte a mi lado, que no muerdo... de momento. Ya veremos en un debate», soltó a otro candidato mientras se hacían la foto de grupo. Genio y figura.

El actual presidente del Consell fue de los últimos en irse. Acabada la sesión, se entretuvo hablando con los candidatos de Vox. ¿Por si acaso? Ya se verá.