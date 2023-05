Prealerta de sequía en Ibiza: el Govern convoca a los ayuntamientos para que reduzcan el consumo de agua

La dirección general de Recursos Hídricos, dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente, ha convocado hoy a todos los ayuntamientos de Ibiza a una reunión para pedir que adopten medidas de ahorro en el consumo de agua debido a la situación de prealerta de sequía en la que se mantiene la isla.

El conseller balear de Medio Ambiente, Miquel Mir, advirtió ayer de que este verano, «si la situación no cambia drásticamente, es posible que algunos municipios tengan que tomar medidas para garantizar el abastecimiento de agua necesario». Un portavoz de Medio Ambiente aclaró a este diario que el conseller se refería a Mallorca porque en Ibiza, a pesar de la delicada situación de los acuíferos, la interconexión de las desaladoras garantiza un caudal mínimo de agua.

En todo caso, hay que tener en cuenta que, en las puntas de verano, la producción de agua desalada no es suficiente para cubrir la demanda. De hecho, el pasado verano el Ayuntamiento de Sant Josep se vio forzado a cortar el suministro de agua desalada a la zona de sa Caleta (unos 2.500 abonados), que se abasteció con agua de pozo salinizada.

Entonces, Sant Josep ya solicitaba al Govern el suministro de 21.000 metros cúbicos diarios, 2.500 más de lo que recibía, para garantizar el abastecimiento a la población. No es el único ayuntamiento que pide más agua desalada en verano, pero la capacidad de las tres plantas desaladoras de la isla es limitada y en temporada trabajan al máximo de su capacidad: 44.000 metros cúbicos al día.

Por ello, la Agencia Balear del Agua (Abaqua), empresa pública dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente, proyecta ampliar a medio plazo en un 18% la capacidad de las desaladoras (8.000 metros cúbicos al día más). Por ahora, ya se ha ampliado en 1.500 metros cúbicos la producción de la planta de Santa Eulària, con una optimización de sus sistema. La misma actuación está prevista en la desaladora de Sant Antoni, a lo que se agrega la ampliación de la infraestructura de Santa Eulària con una línea más de producción con capacidad para 5.000 metros cúbicos.

El conseller Mir recordó ayer que en enero de este año la dirección general de Recursos Hídricos ya se reunió con todos los ayuntamientos y se informó de la situación de prealerta por sequía. Entonces, ya se les pidió que «trabajaran en este sentido». Ahora se convoca de nuevo a los consistorios para «intentar ayudar». La adopción de medidas de ahorro, entre ellas las restricciones, son competencia de los ayuntamientos, no del Govern. «Pero no nos queremos alejar», recalcó el conseller. «No puedo predecir el futuro, pero me parece que algún municipio deberá adoptar medidas, incluso, si corresponde, con cortes parciales de agua», dijo el conseller, aunque, según un portavoz, se refería a Mallorca. Pese a que Ibiza cuenta con el sistema de interconexión de las desaladoras que, en principio, garantiza el suministro de agua a la población, este es insuficiente para atender las puntas de demanda en verano y si se produce, como el año pasado, alguna avería, todo el sistema se resiente. De hecho, en verano, como no es suficiente la producción de agua desalada, los ayuntamientos también tienen que echar mano de agua de pozo salinizada.

«No esconder la realidad»

«Hay que poner los pies en el suelo y no esconder la realidad. La situación hídrica de Balears, al igual que la de toda la cuenca Mediterránea, es comprometida», agregó Mir.

Precisamente, la situación hídrica de las islas se sitúa en el 62%, según los datos del mes de abril, el mismo porcentaje que el mes anterior. En el caso de Ibiza, que se encuentra en situación de prealerta, baja del 51% al 50%, lo que sitúa a esta isla con la menor reserva hídrica del conjunto del archipiélago. Mallorca se sitúa en el 63%, Menorca en el 58% y Formentera en el 62%, casi el doble que hace un año (34%). De hecho, Formentera está en situación de normalidad.

El mes pasado fue seco en Balears, con una media de 16 litros por metro cuadrado, un 60% por debajo de la media histórica (39,9 litros por metro cuadrado). En las Pitiusas, abril fue «extremadamente seco», al registrar, en el caso de Ibiza, sólo 0,6 litros por medio cuadrado de precipitaciones cuando la media histórica se sitúa en 31,5 litros por metro cuadrado; y 0,1 litros por metro cuadrado en Formentera (21 litros por metro cuadrado como la media histórica). En lo que llevamos de año, en las Pitiusas ha llovido un 16% menos de lo que se considera normal, mientras que Mallorca se sitúa sobre la media y Menorca un 22% por encima. La conselleria de Medio Ambiente destaca que es el primer mes de abril, desde que se tienen datos (1952), que no ha llovido en el aeropuerto de Ibiza.