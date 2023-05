Sanidad en Ibiza: «Me dijeron que si había problemas con la sedación de mi hijo no lo reanimarían»

«Me dijeron que si había problemas con la sedación de mi hijo no lo reanimarían», afirma Mari Carmen Escandell, madre de Juan Carlos, un joven con una gran discapacidad, que denuncia la situación que vivió hace unos días en el Hospital Can Misses. La familia acudió a Urgencias después de que su hijo, que se había tragado un diente, por la noche no pudiera comer porque no podía tragar. Una situación, recuerda, a la que llegaron por los problemas que están teniendo con la atención odontológica del joven, al que ya se le había caído un diente días antes.

«Al hacerle una radiografía vieron que estaba entre la tráquea y la faringe y nos dijeron que si el diente se iba al estómago no pasaba nada, pero que si se iba a los pulmones podía suponer un problema grave», explica la madre. El otorrino de guardia constató con una sonda que se encontraba en un pliegue y trató de retirarlo con unas pinzas a través de la propia sonda. «Lo tocaba, pero no podía cogerlo. Teníamos que sujetar a Juan Carlos para que no se moviera, pasó un mal rato», recuerda. En vista de la situación, avisaron a una especialista de digestivo, que les indicó que debían hacerle una endoscopia, procedimiento para el que era necesario sedar al joven, algo de lo que se encargaría la UCI. «Fue allí donde dijeron que se encargaban de la sedación, pero que si había alguna complicación no lo reanimarían», explica la madre, que asegura que, incapaz de comprender el porqué de esa decisión, pidió que no hicieran nada. «Les dije que ni lo tocaran», recuerda Escandell, que asegura que, a pesar de que el grado de discapacidad de su hijo es muy elevado, «nunca ha tenido problemas de salud que pudieran hacer temer por su vida». Esperando el cambio de turno Así, el paciente regresó al servicio de Urgencias, donde la especialista de Digestivo les explicó que esperarían a que avanzara la mañana para ver si, con el cambio de turno, la respuesta del servicio de Medicina Intensiva, cambiaba. «Cuando ya estaba preparado de nuevo para subir, tosió y escupió el diente. ¡Bendita suerte! Así que nos dieron el alta y para casa», comenta la madre, a la que aún le cuesta creerse que dijeran que no reanimarían a su hijo si había alguna complicación. «¿Por qué? ¿Porque es un gran discapacitado?», se pregunta Escandell, a la que, días después, llamaron los responsables de la UCI para, tras una pequeña investigación, explicarle qué había pasado y, sobre todo, para pedirle disculpas por la falta de comunicación. Desde el Hospital Can Misses achacan la situación a un error en la comunicación entre la intensivista que atendió el caso y la familia, que no fue directa sino a través de otros profesionales. Según detallan, cuando el joven llegó a la UCI se valoró su caso y se constató que se trata de un paciente «complejo» y que, en el caso de que el procedimiento se complicara y requiera una intubación, su situación podría agravarse mucho. Al ver que pasaban de las cinco de la madrugada y que no requería una actuación inminente, se optó por esperar unas horas para analizar mejor el caso. «Siempre velando por la seguridad del paciente», insisten desde el Hospital Can Misses donde, sin embargo, reconocen que todo esto se debería haber explicado directamente y con detalles a la familia.