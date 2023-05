Can Misses incorpora dermatoscopia digital para la prevención precoz del cáncer cutáneo

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incorporado a la cartera de servicios de Dermatología la realización de la dermatoscopia digital. Para ello se adquirió a finales de 2022 un dermatoscopio digital (28.966,90 euros), y se puso en marcha el pasado mes de enero una consulta específica de dermatoscopia digital a cargo de Azahara Agudo y Catalina Torres, que hasta el momento ha atendido 40 pacientes.

«La dermatoscopia es una técnica no invasiva que mejora el diagnóstico clínico de las lesiones cutáneas, especialmente las pigmentadas», explican desde Can Misses antes de destacar que la capacidad de «identificar estructuras de la piel que no son visibles a simple vista» aumenta la precisión diagnóstica del melanoma «en profesionales entrenados».

«En una primera visita se toman imágenes clínicas de la piel, para poder localizar los lunares y realizar un mapa corporal, posteriormente se toman las imágenes dermatoscópicas de estos lunares», indican. «En las revisiones periódicas, las dermatólogas comparan las imágenes previas con las actuales para detectar los posibles cambios en los lunares», concluyen.