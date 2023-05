Se buscan voluntarios para acompañar a los mayores de las residencias a la Ibiza Medieval

«Esta visita es muy importante para ellos. Salen poco de las residencias y les encanta ver el ambiente del Medieval», afirma Antònia Ramon, presidenta de Associació de Voluntaris d’Eivissa, que ha compartido en redes sociales un llamamiento para buscar voluntarios que acompañen a los mayores en la visita a la feria. «Otros años el viernes era fiesta, pero este año no y parece que eso lo está complicando», comenta Ramon, que confía en que finalmente el Ayuntamiento de Ibiza, que es quien organiza esta visita, encuentre todos los voluntarios necesarios.

«Pasan la mañana fuera, asisten a un espectáculo, almuerzan fuera de las residencias, hablan con gente, se ríen... No tendría que perderse esta visita», insiste Ramon, que explica que muchos de ellos se emocionan al pasear por el barrio de la Marina. Algunos se criaron en él y regresar a las calles en las que crecieron o ver el Mercat Vell les dispara los recuerdos, continúa la presidenta de la asociación.

«Ya tenemos algunos voluntarios», afirma Carmen Boned, concejala de Bienestar Social, Educación y Mayores, que reconoce que el hecho de que no sea festivo el viernes, como en otras ocasiones, está dificultando la labor de encontrar voluntarios. «Hasta el último momento estaremos intentando conseguirlos», afirma la concejala. En estos momentos hay alrededor de 150 mayores usuarios de las residencias de toda la isla apuntados a la visita por la Ibiza Medieval. «La idea es que haya un voluntario para cada uno de ellos», detalla Boned, que matiza, sin embargo, que el número de participantes en estas visitas «siempre fluctúa». «A veces de una residencia se apuntan veinte, pero luego alguno ese día no se encuentra bien y al final son menos», pone como ejemplo.

El propio Ayuntamiento tiene «una cartera de voluntarios» formada por entre 160 y 200 personas. Pero no todas están disponibles para ese día. Por este motivo, para ver si logran reunir a todos los que necesitarán para ese día, el Consistorio se ha puesto en contacto con la Associació de Voluntaris d’Eivissa. «Si tienes tiempo, los mayores lo agradecerán», escribe la asociación en sus redes, en las que incluye un teléfono al que pueden llamar quienes estén interesados y puedan acompañar a estas personas en su visita a la feria medieval.

Mayores de todas las residencias

Boned hace hincapié en que el número de voluntarios es tan elevado porque desde hace unos años se invita a los internos de todas las residencias de la isla, no únicamente a las que se encuentran en el municipio. De hecho, todas ellas se han sumado a la visita de este viernes: Can Raspalls, Reina Sofía, Cas Serres, Can Blai, Sa Serra y también Sa Residència Colisée.

Cualquier persona que tenga el viernes por la mañana libre y quiera ayudar puede apuntarse como voluntario. No hace falta tener conocimientos previos ni ningún título o curso, coinciden la concejala y la presidenta de la asociación. Boned señala que todo el que quiera participar como voluntario sólo tiene que enviar un correo a participaciociutadana@eivissa.es, tras lo que se pondrán en contacto para comentarle los detalles.

El mismo día de la visita, antes de recoger a los mayores, la propia Carmen Boned tendrá un pequeño encuentro con los voluntarios para explicarles lo básico para ese día. Un poco de primeros auxilios y, también, una lección exprés sobre cómo manipular las sillas de ruedas que necesitan muchos de los mayores. «Alguno puede caminar, pero la mayoría, para el paseo, necesitan la silla», afirma Antònia Ramón.

El agua, la gorra y las sillas de ruedas

La concejala señala que hay otros aspectos que se les explican a los voluntarios, como que tienen que intentar que el mayor que tienen a su cargo vaya bebiendo, ya que hace calor y puede deshidratarse, aunque se muestre algo reticente. También que deben ponerse la gorra que se les entrega al llegar para evitar el sol.

La cita para los voluntarios es entre las ocho y media de la mañana y las nueve en la zona de es Martell, en el puerto de Ibiza. Allí se les entregará la acreditación y la bolsita con el almuerzo. A los mayores, que llegan de sus residencias en autobuses, se les colocará una chapa en la que se especifica a qué residencia pertenecen. Algunos, los que pueden caminar, dan un pequeño paseo por la zona del puerto cogidos del brazo del voluntario que les haya tocado en suerte. El resto, callejea con las sillas de ruedas empujadas por sus acompañantes. Además, el grupo disfrutará en primera fila, a la sombra de unas carpas instaladas en el puerto, de uno de los espectáculos medievales.

Cuando se le pregunta a Antònia Ramon qué requisitos deben cumplir los voluntarios que quieran acompañar a los mayores de las residencias en la visita a la Ibiza Medieval la respuesta es inmediata: «¡Mucho cariño!».