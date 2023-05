La dura prueba de vivir atado a una bolsa

‘Héroes y heroínas’ es una muestra fotográfica instalada en la entrada del Hospital Can Misses que visibiliza al paciente ostomizado. 1 Josefa Torres se abraza a Noelia Azqueta, que la atendió en el año 2008.

2 Los pacientes Josefa Torres y Julio Pérez con el equipo de enfermería: Eva García, Marta Bombardó y Mónica Roselló.

3 Josefa Torres y Julio Pérez son dos casos de éxito.

4 La exposición muestra la experiencia personal de quince pacientes. F

5 Julio Pérez muestra el soporte del estoma y los adhesivos que facilitan su sujeción y que siempre lleva encima . F

Un estoma es, según el diccionario médico, una abertura artificial localizada en el abdomen para facilitar la salida de la orina o las heces al exterior. Dicho así, en frío, impresiona, pero para medio millar de pacientes pitiusos, el estoma forma parte de su realidad cotidiana. Deben limpiarlo, cuidarlo y atenderlo, porque su vida depende de él.

«En esa época tenía sangrados, pero no fui al médico porque mis padres se pusieron enfermos a la vez y lo primero era atenderlos a ellos», comenta Josefa Torres, de 68 años. Como muchas otras mujeres, antepuso los cuidados a terceros a su propia salud. Esa generosidad tuvo un coste: «Cuando acudí al digestivo y me hicieron una colonoscopia, detectaron que tenía unas úlceras de colon muy avanzadas».

Ingresó en Can Misses, pero estaba tan débil que tuvo que esperar tres meses para poder ir a quirófano. Finalmente, llegó el día: «Lo recuerdo perfectamente, el 24 de junio de 2008. Además, es el cumpleaños de mi hija». La operación fue un éxito, pero tuvo un alto precio: «Me quitaron un metro de colon. Me abrieron y me cosieron por arriba y por abajo y me abrieron el estoma». Desde entonces, Josefa expulsa las heces por este orificio artificial que, conjuntamente con una pequeña bolsa, se han convertido en una prolongación de su cuerpo: «La bolsa la llevo siempre puesta. La pequeña, de diario, tiene un palmo de larga. La que uso por la noche, es un poco más grande».

Un día que no se olvida

Julio Pérez también recuerda perfectamente el día de su operación, ya que no deja de ser el día en el que volvió a nacer: «El 12 de agosto de 2020». Sufría un cáncer de vejiga y se la tuvieron que extirpar. A sus setenta años, reflexiona sobre su suerte: «Esto, antes, era la muerte segura. Yo nací en un pueblo de León, éramos pobres. De pequeño fui monaguillo y me tocó ir a muchos entierros. En esa época, la gente se moría de repente. Les daba ‘algo malo’ y se morían por cosas como esta».

El día después de la operación empieza una nueva misión: aprender a vivir con este nuevo e intrusivo compañero de viaje. «La cura es difícil, cualquier pérdida te provoca llagas, el estoma se tiene que adaptar a la piel, puedes sufrir úlceras», explica Josefa.

Por eso, el papel de las enfermeras es indispensable. Son ellas las que guían y enseñan al paciente todos los autocuidados imprescindibles para afrontar esta nueva etapa de su vida. Cuando Julio Pérez habla de la enfermera Marta Bombardó, se le ilumina la cara: «Es una maravilla, ella es una pasada», exclama, «los primeros días esto se te hace muy cuesta arriba. Cuesta acostumbrarse. Pierdes líquidos y cada cuatro días tenía que venir. Pero a los tres meses te conviertes en un experto».

«Nuestro objetivo es enseñarles para que sean autónomos», explica Bombardó, enfermera de consultas externas de Ostomía: «Formamos a los pacientes para que, una vez intervenidos, controlen los pequeños problemas, eviten fugas. Estamos siempre abiertos a todas las mejoras posibles. Lo que queremos lograr es que hagan su vida con normalidad».

Julio no se separa de una pequeña bolsa que lleva en bandolera. En su interior, el kit indispensable del día a día: el estoma, los adhesivos, un pequeño tampón, entre otros objetos: «Para fijar el estoma se pone como un pegamento alrededor y un adhesivo. Te lo lavas con una esponja, desinfectas con mercromina y yodo y quedas de maravilla. Cuando aparece un nuevo producto, la enfermera te losugiere. Te ayudan, te asesoran y te acabas convirtiendo en un experto».

El principal inconveniente es que, con el agua, el enganche del estoma se ablanda y se despega: «Al mojarse, provoca llagas y te hace daño. Es un pena, porque me encantaba ir a la playa», dice con pesar Josefa Torres. «Reconozco que si esto me hubiera sucedido de joven, sería un palo muy fuerte», admite Julio, «ahora la piscina o la playa, prefiero evitarlas. Te limita, pero sin alarma. A algunos se les cae el mundo encima. No haces vida normal, no nos engañemos, porque no es así. Pero la enfermedad vino y aquí estamos, seguimos vivos».

Pacientes que son ejemplo

Como homenaje a los pacientes ostomizados, la entrada del Hospital Can Misses acoge la exposición itinerante ‘Héroes y heroínas’, una iniciativa del Grupo Hollister que ha estado en 50 centros médicos de todo el Estado, y en el que en unos paneles informativos se nos invita a conocer la experiencia personal de quince pacientes cuya vida ya está indisolublemente ligada a un estoma. La muestra se abre con una fotografía del equipo de enfermería de Ostomía: Eva García, Marta Bombardó y Mónica Roselló.

«Afecta por supuesto a la autoestima y a veces te preguntas que por qué a mi, por qué debo estar con esto aquí colgando, siempre mirando que no se te marque en la ropa», admite Josefa: «Sin embargo, soy positiva. Gracias a dios estoy aquí y puedo contarlo». ¿Y cómo ha respondido la gente de su entorno a una prueba tan dura? En este punto, Josefa se siente afortunada: «Mi marido y mi familia siempre han estado a mi lado», que no es poco.