La leyenda de Mike Pickering

La ‘Cena de las leyendas’ que celebra cada año dentro de su programa de actividades el International Music Summit (IMS) premia la trayectoria profesional y musical de personalidades que han contribuido a la promoción y desarrollo de la música de baile y la electrónica en diferentes etapas, formatos y sectores.

Esta distinción la han recibido Carl Cox, Sven Väth, Underworld, Simon Dunmore, Fat Boy Slim, Nile Rodgers, y empresarios locales como Ricardo Urgell, Pepe Rosselló o Javier Anadón en años anteriores. Este año el distintivo de ‘leyenda’ recayó en una figura indispensable de la música británica desde los 80, Mike Pickering, dj, promotor, creador de M People, descubridor de talentos y figuras de distintos sectores y estilos de música como Happy Mondays, Guru Josh, K Klaas, Black Box, Kylie Minogue, Kasabian y hasta el dj mejor pagado del mundo en la actualidad, Calvin Harris, que asistió a la cena para hacerle los honores en su gran noche.

La cena se celebró en el restaurante Beachouse de Platja d’en Bossa con la asistencia de 250 delegados del IMS, entre los que se encontraban importantes personalidades de la industria de la electrónica internacional. Dj Spoony actúo como maestro de ceremonias. Ben Turner, fundador del IMS, dio la bienvenida y resalto las claves del certamen y sus conclusiones. El dj y presentador de BBC Radio One y cofundador de IMS, Pete Tong, entrevistó en tono coloquial y divertido al homenajeado de la noche.

La subasta benéfica de obras de Jesús de Miguel, Andy Warhol, Anne Marie Wrigth, Daniel Mernag, entre otros, recaudó 21.000 euros para la Fundación Bridges of Music y la Association for Electronic Music. La cena vegana estuvo amenizada por el dúo acústico de cantantes locales Imaane Jade y Lisa Rudy y el coro House Gospel Choir of London, que cerró el acto con conocidas canciones de distintas épocas y estilos.