El Consell de Ibiza, a propuesta del Consell Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial, ha pedido a la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear, a instanciaS de la Federación de Colles de Ball Pagès de las Pitiusas y de diferentes grupos de artesanos y oficios tradicionales, desclasificar como especies alóctonas invasoras la pitrera y la figa de pic, informa la institución insular en una nota.

El objetivo de esta petición es permitir el cultivo controlado de la pitrera y de la figa de pic en alguna finca delimitada, para continuar con el fomento y la promoción de sus usos tradicionales, teniendo en cuenta que en la reciente publicación del Repertorio de Oficios Artesanos de las Islas Baleares en el BOIB (número 27 de 2 de marzo de 2023, según Orden 5/2023 del Conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Govern de les Illes Balears) figura el oficio de 'espardenyer'. Por lo tanto, recalcando que para hacer las 'espardenyes' tradicionales de Ibiza son imprescindibles tanto el esparto para la suela, como la pitra para la talonera y la cubierta, se ha acordado elevar esta reclamación a la conselleria balear de Medio Ambiente, después de la comunicación en el pleno ordinario de abril del Consell.

Arraigo en la isla

En la misma petición, firmada el pasado 20 de abril por la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio de la máxima institución insular, Sara Ramón, se recuerda que se trata de dos casos de plantas alóctonas, "pero con varios siglos de arraigo y de convivencia en las Pitiusas, tanto es así que ambas se hacen indispensables en el paisaje isleño" pero sobre todo, son imprescindibles para algunos usos, costumbres, oficios y tradiciones locales. De hecho, las casas payesas acostumbraban a dejar crecer una figa de pic. Además de la consumición de su fruto, las hojas se empleaban para hacer juguetes tradicionales.

Respecto a las pitreras, además de usar el tallo central como pértiga para colgar la matanza, sus hojas se raspan con un rascador, para separar la pulpa, y obtener la fibra o hilos de pitra, que entre otros usos, se aprovechan para tejer las taloneras y cubiertas de las tradicionales 'espardenyes' de Ibiza.

Las 'espardenyes', abocadas a desaparecer

"Sin las pitreras el calzado más tradicional y original de las Pitiusas está abocado a desaparecer", afirma el Consell en su nota. Y además, la consellera insular de Cultura, Educación y Patrimonio advierte en su escrito que desaparecerá el oficio y la multitud de balladors de las más de 20 colles de ball pagès de la isla no podrán ir calzados como es debido.

Actualmente ambas plantas sufren sendas epidemias que las aboca a su completa desaparición, ahora mismo el paisaje isleño está lleno de figues de pic afectadas y pitreras con las hojas negras, muertas ante la no intervención de las autoridades en la materia, ya que debido a que no son autóctonas, no pueden intervenir.