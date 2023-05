"A través de la cultura de club, Ibiza refleja lo que pasa en el mundo"

De los detalles y el sentido del proyecto hablan ellas mismas unas horas antes de que arranque el último episodio en La Carpintería, el centro de operaciones de Ses Dotze Naus, ubicado en el polígono de Can Bufí.

No es fácil resumir en pocas palabras la filosofía de ‘Our soul is air’. Lammer y Rodríguez invierten más de diez minutos en explicar las claves de este programa de nombre tan poético inspirado en unas palabras del filósofo griego Anaxímenes de Mileto, que afirmó que el principio de todas las cosas existentes es el aire. Ellas escogieron como hilo conductor del proyecto este elemento de la naturaleza, "que es motor de cambio y transmisor del lenguaje".

Querían articular el programa en torno a "asuntos que son relevantes para Ibiza, partiendo de lo local para hablar de temas globales". Pensando en "los elementos que han contribuido a definir la identidad de la isla y hacerla única" surgieron los dos capítulos que componen ‘Our soul is air’, el primero centrado "en la relación con la tierra, el medioambiente y la agricultura" y el segundo enfocado "en la cultura de club".

Este último episodio es el que acapara la mayor parte de la conversación con Lammer y Rodríguez. "Cuando se piensa en la escena del clubbing en Eivissa se simplifica mucho el discurso, hay muchas ideas preconcebidas que son falsas, como la de que es una isla de fiesta barata y sin alma. Detrás de esos clichés, hay una historia mucho más compleja, rica e interesante", subrayan.

"La historia de la cultura de club comienza a mediados del siglo XX y cada década está influida por un entorno social y político internacional muy específico", explica Lammer para luego remarcar que "desde los años 50, a través de la cultura de club, Eivissa refleja lo que está pasando en el mundo". Pone un ejemplo: "En los años 80, Margaret Thatcher, entonces primera ministra del Reino Unido, promovió una ley que prohibía las raves y eso provocó que muchas de las personas que se dedicaban a hacer fiestas allí se fueran a Eivissa, donde encontraron un lugar para vivir libres". Tras 70 años acumulando experiencia en este campo, señala la comisaria, Eivissa tiene una reputación de cultura de club que atrae a los mejores djs internacionales, que disponen en la isla de unas condiciones de trabajo y de creación inmejorables.

Para hablar de la rica historia de la fiesta en Eivissa, que plantean como "un modelo con el que debatir sobre la trasmisión cultural vernácula", las responsables del programa de primavera de Ses Dotze Naus han invitado hoy (por ayer) a La Carpintería a personajes relevantes de la cultura de club tanto locales como internacionales.

Lammer cita primero a Dawn Hindle, una de las personas que participará en la mesa redonda ‘Alternative Landscapes’, el primer evento programado para esta tarde (por ayer). Cuenta que "llegó a Eivissa desde Manchester en 1994 y que creó con un grupo de amigos la icónica sesión Manumission en la discoteca Ku (luego Privilege)". Hindle, en la actualidad directora artística del Hotel Pikes, también creó a finales de la década de los 90 Ibiza Rocks "con el objetivo de recuperar la tradición de la música en vivo en Eivissa, que se estaba perdiendo".

La comisaria suiza se refiere después a otra de las invitadas, Sarah Ancelle Schönfeld, artista alemana vinculada a la escena clubbing berlinesa y a la sala Berghaim, una de las más míticas del mundo, en la que empezó a trabajar en 2004. "Ese club ha inspirado gran parte de su práctica artística", señala Lammer antes de mencionar al tercer ponente de la mesa redonda, Jaime Romano, "un arquitecto afincado en Eivissa que ha estado involucrado en importantes reformas de clubs en Barcelona y también en Eivissa, en concreto en el Space".

El cuarto nombre que sale a colación es el de Mark Leckey. En esta primera jornada de ‘¿Una utopía real?’ se proyectará ‘Fiorucci Made Me Harcore’, un vídeo de 1999 que "se ha convertido en una obra de culto porque documenta la escena de baile en Inglaterra desde los años 70 a los 90". El filme es "un collage de vídeos VHS elaborado con material encontrado después de una ardua investigación", detalla Lammer.

La primera sesión concluirá con una playlist performativa a la que han titulado ‘Thinking out loud’. Andrea Rodríguez repasa el currículum de los cincos participantes, que comparten su vinculación, personal y profesional, con la cultura de club. "Héctor Cardell fue decorador durante 20 años de Pacha Ibiza y Rossetta Montenegro, que desembarcó en la isla hace 45 años para convertirse en una de las relaciones públicas más conocidas de Eivissa, es una de las biblias de la historia de club ibicenca", recuerda. También estará en La Carpintería Camilo Miranda, "dj residente de Pikes Ibiza que llegó a la isla a finales de los 90 y que ha vivido la cultura de club de los últimos veinte años". "A Miranda lo hemos invitado por su mirada a la música más intimista y contemporánea, para evitar caer en lo nostálgico", explica Lammer.

Las promotoras del evento hacen referencia a continuación a las comisarias, investigadoras y críticas de arte Sonia Fernández Pan y Carolina Jiménez, que "se encargarán de conducir esta actividad", en la que los invitados conectarán canciones y pistas con anécdotas personales sobre discotecas, música techno y cultura rave en Eivissa. "Fernández y Jiménez son consumidoras acérrimas de techno y trabajaron juntas en una investigación de largo recorrido sobre este género musical que realizaron para el centro cultural madrileño La Casa Encendida en 2021 y 2022", comentan.

Atenta a la conversación, Ángeles Ferragut interviene para apuntar que la idea de ‘Our soul is air’ y de todas las actividades programadas en este último capítulo es que el público también "tome la palabra, añadiendo nuevos puntos de vista y participando en la construcción del relato".

Taller familiar con la artista Rosa Tharrats

El programa ‘Our soul is air’ de la Fundación Ses Dotze Naus se despide hoy con un taller familiar titulado ‘Carrier wave: Dancing and laughing with the wind’, que llevará a cabo la creadora Rosa Tharrats de 11 a 13.30 horas en La Carpintería, en el polígono de Can Bufí. Los participantes trabajarán con telas creando arquitecturas efímeras. Tharrats es una artista plástica y visual que viene del mundo de la moda.