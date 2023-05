Medio Ambiente tramita una sanción de 30.000€ a un hotel por verter agua al mar

A finales de junio de 2021, el Ayuntamiento de Sant Josep remitió un escrito a la dirección general de Territorio y Paisaje, dependiente del Govern balear, en el que le requería información sobre la titularidad y la correspondiente autorización de una canalización situada en esta playa y cuya rotura había provocado repetidos episodios de vertidos incontrolados.

El Consistorio comunicó que no era una tubería municipal. Tiene una longitud total de 116 metros, 16 metros ocupan la zona de dominio público marítimo-terrestre, que depende de la Demarcación de Costas del Ministerio de Transición Ecológica, y 20 están en zona de servidumbre de protección (en suelo urbano) cuya competencia recae en la Comunitat Autònoma.

El celador del servicio de Costas y Litoral de Ibiza, dependiente de la conselleria de Medio Ambiente, acudió al lugar y comprobó que la canalización recoge las aguas pluviales de la terraza, el vial y el aparcamiento del hotel, además de las aguas de limpieza de estos espacios. El celador también detectó una pequeña cantidad de agua, incolora y que no olía, del tramo roto de la tubería.

A petición de la dirección general de Territorio y Paisaje, la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, informó de que la concesión administrativa de la canalización había vencido en febrero de 1990 y no se había renovado.

El informe técnico del Ayuntamiento de Sant Josep apunta que la propiedad del establecimiento hotelero era la que actuaba como promotora de la obra de sustitución de la vieja tubería situada en la playa para evitar que, en caso de fuertes lluvias, se pueda inundar el hotel. Aparte de reiterar que no es una instalación municipal, también señala el técnico de Sant Josep que no se trata sólo de una conducción de pluviales porque también se han producido vertidos periódicos sin coincidir con días de precipitación.

La propuesta de resolución de sanción de Medio Ambiente señala que la Ley de Costas (los artículos 56 y 57 en concreto) determina que todos los vertidos, líquidos o sólidos, en el dominio público marítimo terrestre requieren de la correspondiente autorización y, en este caso, no existe. Se considera una infracción grave (si no se produce contaminación alguna), cuya sanción, según la normativa, puede oscilar entre 30.050 y 150.253 euros (las muy graves pueden alcanzar hasta 300.500 euros). En este caso, la dirección general de Territorio y Paisaje considera adecuado aplicar el mínimo previsto para una infracción grave, cuantía que deben pagar de manera solidaria la propiedad del hotel y la empresa que lo explota. Además, ambas entidades tienen la obligación de restituir la zona a su estado anterior. Sobre la propuesta de sanción, los afectados pueden presentar alegaciones.

El vertido del hotel de Xarraca no está autorizado, según el Govern

Un agente de Medio Ambiente y un celador de la dirección general de Territorio y Paisaje comprobaron hace unos días que el hotel Six Senses, en Xarraca, también vierte agua al mar a través de una canalización que, según un portavoz de la conselleria balear de Medio Ambiente, no cuenta con autorización. Durante la inspección, se tomaron muestra del agua para su análisis, según el portavoz. Medio Ambiente ha intervenido a raíz de la información publicada por Periódico de Ibiza y Formentera. No ha recibido ninguna comunicación del Ayuntamiento de Sant Joan.

A través de un comunicado, el hotel Six Senses explica que el vertido de agua al mar se produce a través de una canalización que recoge las aguas pluviales y que está «registrada por la Administración desde 2011». Se trata de un punto de desagüe registrado y, por tanto, autorizado, que ya estaba en el hotel anterior, según una portavoz del establecimiento. Las fuentes consultadas de Medio Ambiente apuntan , en cambio, que el vertido «no está autorizado», por lo que, «previsiblemente, se incoará un expediente sancionador».

En un comunicado, Six Senses defiende que «la instalación se ajusta a la normativa medioambiental y al funcionamiento de la red de saneamiento del municipio». Al no existir una red separativa de aguas, las pluviales se deben evacuar por escorrentía al exterior y «nunca a la red de fecales», agrega. También explica que se está a la espera del informe de Costas y el Govern balear para «introducir cualquier mejora que fuese recomendada».