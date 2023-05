Ibiza y Formentera sufrirán un verano anormalmente cálido por segundo año consecutivo

Eivissa y Formentera se encaminan hacia un segundo verano consecutivo con temperaturas insólitamente elevadas. Es un diagnóstico en el que coinciden tanto la Agencia Española de Meteorología (Aemet) en Balears, como el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (Ceppm). Aunque, como advierte Agustí Llançà, meteorólogo y exdirector de Aemet en Balears, que sea «un verano con más calor de lo normal no significa que sea tan cálido como el del año pasado». El del 2022 fue un verano para la historia porque las temperaturas se situaron en las Pitiüses dos grados por encima de la media.

Esta previsión de un verano anormalmente cálido llega justo después de que Aemet diera a conocer los datos registrados durante el pasado mes de abril y que son de récord: en Eivissa, la temperatura media fue de 16,2 grados, 1,4 grados por encima de lo habitual; y en Formentera, de 17,9 grados, 1,3 grados de anomalía. Las temperaturas máximas batieron récords: 32,6 grados en Sant Joan de Labritja, la más alta desde que en 1992 empezaron los registros en este municipio. Otro dato para la historia: en el aeropuerto de Eivissa no llovió en todo abril (0 litros por metro cuadrado) algo de lo que no existen registros previos.

Pero el calor no se detiene aquí. «Durante la segunda y la tercera semana de mayo, las temperaturas estarán por encima de lo normal», adelanta María José Guerrero, delegada de Aemet en Balears, quien señala, eso sí, que se prevén lluvias para el miércoles 10.

Esta tónica cálida se extenderá durante los siguientes meses: «De mayo hasta septiembre todas las informaciones de las que disponemos nos indican que este año será más cálido de lo normal. Lo que todavía no sabemos es si se tratará de una sucesión de días cálidos o de olas de calor potentes».

Tendencia cálida sostenida

Para Agustí Llançà, el hecho de que prácticamente no haya caído ni una sola gota en abril, contradiciendo el refranero popular, no deja de ser algo anecdótico, ya que el mes de abril del año pasado fue muy lluvioso. La importancia radica no en los datos de un mes en concreto, sino en las corrientes generales de fondo.

«No nos fijemos en el dato de las lluvias, porque es cierto que abril ha sido muy seco en las Pitiüses, pero no tanto en Menorca. Fijémonos en la frecuencia con la que se producen las anomalías de temperaturas importantes», señala el meteorólogo mallorquín: «La pregunta es, ¿cuántos episodios cálidos se han producido en los últimos treinta años comparado con los treinta años anteriores? Sin lugar a duda, ha habido muchas más anomalías cálidas en las últimas tres décadas, y eso lo explica el cambio climático».

Según Llançà, «hay motivos para estar preocupados» y advierte de que «hay muchas probabilidades de que los próximos meses sean más calurosos de lo normal. ¿Cuánto más? Todavía no lo sabemos».

Abril fue muy seco en el conjunto de Balears ya que de promedio llovió 16,1 litros por metro cuadrado (l/m²), cuando lo normal es 39,9 l/m².

En Eivissa apenas llovió: 0,6 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual es 31,5 l/m², lo que supone una reducción del 98% en la precipitaciones. En Formentera tampoco lo hizo: apenas 0,1 l/m², cuando lo normal es 21 l/m²; mientras que en Sant Joan apenas cayeron 0,2 l/m².

«Son una cifras muy llamativas», admite María José Guerrero, delegada de Aemet. Abril suele ser un mes lluvioso en Eivissa, aunque no tanto como octubre y noviembre. No obstante, Llançà señala que «marzo sí fue un mes lluvioso y en Balears no tenemos la situación de alerta de sequía que hay en algunas regiones de la Península», aunque admite que las reservas hídricas de Eivissa son las menores del archipiélago.