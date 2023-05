Tráfico «trata de obtener personal a la mayor brevedad» para la oficina de Ibiza

En la Jefatura Provincial de Tráfico son muy conscientes de que tienen un problema grave en la oficina de Ibiza, situada en la calle Fray Vicente Nicolau de Vila y que, como adelantó este diario, tiene que cerrar al público todos los martes porque se han quedado sin personal tras sufrir tres bajas en apenas dos semanas.

Fuentes cercanas a esta oficina explicaron que la plantilla está compuesta por la jefa y cinco trabajadores más. Hace dos semanas se había dado de baja una de las empleadas, precisamente la que atendía al público a través de la ventanilla. Y la pasada semana cayeron otros dos, entre ellos uno de los examinadores.

Desde la Jefatura Provincial respondieron ayer a través de un correo electrónico que «están activadas todas las vías posibles para tratar de obtener personal a la mayor brevedad posible». Y añadieron: «Todas las gestiones que se pueden hacer para tratar de obtener personal están en marcha para tratar de solucionarlo cuanto antes».

"Seguimos trabajando"

En cualquier caso, reconocieron que «no podemos dar fecha» para posibles incorporaciones que completen la plantilla. «Seguimos trabajando para seguir consiguiendo personal aunque sea temporal, como lo hemos venido haciendo en los últimos años y por todas las vías posibles».

Un trabajador de una gestoría se quejó ayer a este diario por los problemas que les está generando la falta de personal en Tráfico, aunque el delegado en Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Gestores Administrativos, Eugenio de la Fuente, descartó que los posibles retrasos en los trámites sean consecuencia de las bajas en Tráfico.

Quienes sí se enfrentan a un problema grave son las autoescuelas. Sin el examinador que está de baja no se pueden grabar las reservas que hacen estas empresas con una semana vista para los exámenes. Esto es, no se pueden programar, por lo que quedarían suspendidos. Y no parece que haya una solución posible en el corto plazo.