La cosecha de forraje de Ibiza se reduce un 50% y la de cereales será aún peor debido a la sequía

Ni una gota ha caído en Ibiza en los últimos 60 días. La sequía, esos dos meses seguidos sin llover, se nota en el campo, donde ha provocado una merma considerable de la cosecha de forraje: los agricultores han recogido «un 50% menos que hace un año», según los cálculos de Antoni Tur, Secorrat, presidente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni: «Ha sido muy mala. Tanto que mucha gente la ha dejado en tierra porque no valía la pena ni recogerla».

Y peor le va a ir al cereal, avisa: «Se esperan bajadas incluso mayores. Sólo en aquellas zonas en las que se pudo regar un poco o que eran hortícolas se recogerá algo». La primera consecuencia de tanto calor y tanta sequía es que «se adelantará la campaña». Unas tres semanas, prevé: «Normalmente se empezaba la campaña el 15 de junio, como en 2022; pero en 2023 será a finales de mayo».

La segunda, «que se reducirá la producción un mínimo del 50%... en los campos donde se llegue a recoger. Hace tres semanas era más conservador, pero visto que no llueve…». El problema, indica, es que «en algunas zonas el cereal no ha producido bien o el grano es la mitad de lo que debería ser. Podemos ver su espiga, sí, pero pesa menos y su grano es de menor calidad y tamaño. Lo normal cuando no hay agua». ¿Y si ahora lloviera? «Sería incluso un problema. Primero, no se recuperaría ya, pues está en la fase de espiga; pero, además, esa agua sería un foco de hongos. Acabaría de liquidar la campaña».

La sandía, «como un tiro», pero...

Aun así, lo que más teme es que no llueva antes del estío: «Como tengamos un verano como los habituales, es decir, sin lluvias, la situación de los acuíferos será mala». Ahora es normal, pero a más calor, más riego y menos agua disponible. Iván Colomar, presidente de Agroeivissa, explica que plantas como el tomate o la sandía «agradecen este calor, por lo que van ahora como un tiro». Aunque hay un pero: «A temperaturas más altas, gastan más agua de la que deberían». Y los acuíferos no están para fiestas.

Lo cree así también Maribel Juan, presidenta de la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de las Pitiusas (Apaeef): «Se presenta un verano en el que, si no llueve, los acuíferos se verán afectados. Con la temporada, los pozos se resienten, pues sacan agua de ellos constantemente. Cabe empezar a plantearse los usos del agua y qué hay que priorizar. Por ejemplo si es más necesario producir alimentos o rellenar una piscina hasta tres veces en el mismo verano o regar el césped y el jardín de una villa».

Adelanto de la cosecha

Y si no refresca o sigue sin caer una gota, Toni Tur avisa de que podría repetirse lo ocurrido hace un año: «En 2022, al hacer tanto calor, se adelantó la primera cosecha de la sandía. La planta iba muy bien al principio, como está ocurriendo ahora, que están fabulosas. Pero eso provocó que en plena canícula, entre el 15 de julio y el 15 de agosto, las plantas pararan totalmente. A partir de un calor excesivo como el de 2022, se ponen más en modo sobrevivir que en modo producir». Podría, pues, volver a haber una campaña muy buena y adelantada en junio (Iván Colomar augura que habrá sandías y melones a principios de junio), pero en julio y agosto, en plena temporada turística, producirse «una merma de producción debido al calor», según Secorrat.

A más largo plazo, el presidente de Agroeivissa cree que también podrían resentirse árboles de secano, como el algarrobo: «La falta de agua será un problema cuando tengan que engordar el fruto, cuando empiece su maduración a la entrada del verano. Si tiene carencias hídricas, la algarroba se quedará muy delgada», avisa.