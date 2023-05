Salvar a la pequeña Zoe

Todo empezó a torcerse cuando la pequeña Zoe tenía unas pocas semanas de vida y sus padres le dieron a probar la leche de fórmula. La niña vomitó esta sustancia, así que la suprimieron de su dieta y volvieron, exclusivamente, a la lactancia materna. Tiempo después le dieron a probar un yogur. El primero lo comió sin problema, pero el segundo le provocó un violenta reacción alérgica que le inflamó toda la cara.

«Nos asustamos y la llevamos al pediatra, pero no le dio mucha importancia», relata María José Marcos, la madre de Zoe Tamarit. La reacción del médico no fue extraña, ya que como explica la doctora Cristina Ferrer, pediatra en el Hospital Can Misses: «Es muy habitual que los niños muy pequeños tengan problemas con la proteína de la leche de vaca. En la mayoría de los casos, estos problemas desaparecen solos».

Pero en el caso de Zoe, sucedía justo lo contrario: los ataques cada vez eran más frecuentes y más violentos. Además, en su caso, no es que tuviera alergia a la proteína de la leche de vaca, tampoco toleraba las trazas, y eso complicaba muchísimo las cosas.

Una vida condicionada

María José pronto descubrió algo que no la tranquilizó en absoluto, y era que vivía rodeada de cosas que contienen trazas de lácteos. Hagamos un repaso a todo el catálogo de problemas que se encontraron estos padres: «Comprábamos siempre los embutidos al corte y tuvimos que dejar de hacerlo porque la máquina que ha cortado el embutido antes ha cortado el queso. Pero es que además, todos los embutidos, excepto el jamón serrano, contienen trazas de leche», explica la madre.

Pero no termina aquí: «No podíamos ir a un restaurante porque incluso si a un caldo le echan una pastilla concentrada, también lleva leche. Un día me llamaron de la escoleta porque la bañaron con un champú que llevaba trazas de leche y a la niña se le hinchó todo el cuerpo. No podía comer el pastel en las fiestas de cumpleaños. Tampoco podía ir a los parques infantiles, porque si un niño que ha tocado queso luego toca un columpio, la podía afectar. Incluso tuve que cambiarle el pienso al perro».

«El impacto emocional en la familia y en los pequeños es muy fuerte», confirma la pediatra Cristina Ferrer, «En los colegios los quieren proteger y a veces los tienen apartados en el comedor, pero eso no siempre es una ayuda. Los niños lo entienden pero afecta su vida social y la angustia es muy elevada. Además, en el caso de Zoe, era una alergia muy severa».

Marcos recuerda el via crucis pasado y la fatiga infinita, el sufrimiento y el profundo desgaste emocional que comportó esa situación: «Dejé de beber leche, porque si luego le daba un beso a mi hija, tenía una reacción». Y no era cosa de broma: el shock anafiláctico provoca la asfixia de quien lo sufre y puede suponer su muerte. «La suerte es que Zoe se conocía muy bien los síntomas y enseguida nos avisaba», explica su madre. El protocolo era llamar al 061, la escuela también tenía activado un sistema de alerta y luego se le administraba la medicación -polaramine- o, en casos graves, un pinchazo de adrenalina.

«Nuestros viajes eran turismo hospitalario», explica María José, «hicimos una escapada a Formentera y la niña acabó ingresada en el hospital. Fuimos cinco días a Valencia, y se pasó tres días ingresada. Era muy muy duro».

La primera en Ibiza

Todo cambió una noche de verano de 2020. Zoe tenía dos años y medio y, una vez más, tuvo que ser ingresada de urgencias en Can Misses. Esa noche, de guardia, estaba la pediatra Cristina Ferrer: «Vino derivada por un asma, que es un proceso frecuente en los niños con problemas con la proteína de la leche de vaca. Le hicimos un seguimiento y les propuse una terapia a sus padres: la Inmunoterapia Oral a los alimentos (ITO)».

¿En qué consiste la ITO? Su forma de actuar es parecida a la vacuna. Es decir, se suministra al cuerpo la sustancia que le provoca una reacción negativa, pero en cantidades muy pequeñas. La pediatra lo resume en estas palabras: «Le decimos al cuerpo de Zoe, ‘te presento a tu enemigo para que os hagáis amigos’». La primera dosis es mínima: un mililitro de leche por cada cien de agua. Una dilución 1/100 de la que se le dan unas gotas.

Ferrer sabía que este tratamiento está funcionando y con éxito, pero nunca nadie lo había aplicado en Ibiza. De hecho, ella tampoco lo había hecho antes. Decidió que valía la pena intentarlo. La primera ingesta se hizo en Sos Espases y Zoe estuvo tres días ingresada: «Estábamos introduciendo algo que hace daño a la niña y eso comporta un riesgo elevado. Buscamos una reacción del cuerpo y, por tanto, se requiere siempre una UCI pediátrica cerca».

Después de esos tres primeros días, Zoe regresó a Ibiza y siguió el tratamiento desde casa: «Este proceso se llama ‘desensibilización’» explica Ferrer, «la madre le tiene que dar en casa, siempre a la misma hora, la misma cantidad de lácteo, de manera que, poco a poco, el cuerpo se vaya haciendo ‘amigo’ de la leche. Eso no quiere decir que la niña no vaya a tener reacciones. Los tendrá, puede sufrir broncoespasmos o anafilaxias, y la familia debe tenerlo claro».

Si pasada esta semana, el niño asimila esa cantidad de proteína de leche, regresa al hospital donde se le administra una dosis ligeramente superior, usualmente de un mililitro más: «Existe un protocolo sobre la cantidad de las dosis, pero esto puede ir variando en función a la reacción del niño. Si responde mal, volvemos a la dosis anterior y esperamos otra semana más antes de aumentarla».

El tratamiento empezó en noviembre de 2021. Cada semana, Zoe -que entonces estaba a punto de cumplir los cuatro años- regresaba al Hospital Can Misses donde se le administraba la nueva dosis diluida de leche. Después debía permanecer dos horas en reposo, a la espera de posibles reacciones adversas. Luego, el tratamiento continuaba en casa. Todos los días, a la misma hora, la misma cantidad. Y siempre, después, dos horas de descanso. Así, durante ocho meses.

«En Pediatría nos han tratado muy bien», explica la madre, «cuando había habitaciones libres, le dejaban a Zoe que escogiera la que más le gustase. A veces venía disfrazada. Para ella venir a Can Misses era como estar en casa».

La luz al final de túnel

Esta historia tiene un final feliz. Después de ocho meses de tratamiento, el cuerpo de Zoe y la proteína de la leche de vaca vuelven a ser amigos. La pequeña -que ha cumplico cinco años- ya es capaz de ingerir 200 mililitros de lácteos al día, o lo que es lo mismo, el equivalente a dos yogures.

«Hemos conseguido que Zoe esté desensibilizada. Ya ingiere la ración normal de lácteos a su edad. Su madre no debe darle menos cantidad diaria de la que está marcada, para no perder la desensibilización. Lo que no sabemos es si la niña puede estar algún día sin consumir lácteos. El siguiente paso es lograr que Zoe sea tolerante a la leche», relata Ferrer, ¿y qué significa ser tolerante? «Significa que la niña pueda estar cuatro días sin beber leche y otro sí, y que no le pase nada. Todavía no hemos llegado a esa fase. De momento, debe seguir tomando la misma cantidad cada día».

Algo que no es fácil ya que Zoe, como es comprensible, aborrece los lácteos, aunque sus padres han descubierto pequeños trucos: «Cuando el queso está fundido en la pizza, se lo come. Y le gustan los yogures de plátano. Tiene que ingerir esa cantidad cada día, y a veces tarda un mundo en bebérselo, pero hay que hacerlo».

Después de pasar unos años horribles, el cielo se le ha abierto a esta familia: «Nuestro día a día ya es normal. Podemos viajar, comer fuera, Zoe puede ir a cumpleaños. La vida ha cambiado a muchísimo mejor. ¡Me han salvado la vida!», exclama María José, a quien le ha cambiado la cara y no disimula el agradecimiento que siente hacia el trabajo del equipo de Pediatría.

Esta historia termina bien, pero el objetivo es que no sea la última que tenga un final feliz. «Zoe ha sido la primera en Ibiza, pero en estos momentos hay tres tratamientos más en marcha con niños con anafilaxias muy severas», explica Ferrer. El camino es duro, pero vale la pena.