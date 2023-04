“Vivo en Sant Jordi y hoy mi familia ha tenido que soportar esto durante ocho horas”. Con esto se refiere a un audio grabado desde su casa en el que se mezclan varios tipos de música. Un audio que cualquiera que lo escuche entenderá que una familia no puede pasarse más de ocho horas con ese estruendo en su casa. La localidad del municipio de Sant Josep celebró ayer durante todo el día el ‘Tour jordier’, un evento incluido en el programa de fiestas y que desesperó a parte de los vecinos. La cuarta edición de este tour comenzó sobre las 13,30 horas con conciertos en vivo y djs en los bares, una actividad musical que continuó hasta la puesta de sol, tiempo durante el que, además, circuló por el pueblo un escenario móvil con actuaciones en directo.

Algunos de los vecinos, desesperados, llegaron a llamar a la Policía Local, sin resultado alguno. “Ahora mismo las ventanas de mi casa parece que se van a romper”, comentaba un vecino poco antes de las ocho y media de la tarde. El ruido que se colaba en las casas del centro, explicaron, impedía dormir a bebés, descansar o, sencillamente, escuchar la televisión o hablar por teléfono. Durante horas, insistieron los afectados, que recalcaron que no se trató de algo puntual, de un par de horas, para un concierto, por ejemplo, sino de más de ocho horas ininterrumpidas y a un volumen que consideran que no era normal. Por si esto fuera poco, muchos de ellos tuvieron que dejar los coches fuera del pueblo, ya que, denunciaron, se eliminaron aparcamientos para ceder el espacio a algunos de los locales del pueblo que participaban en el tour.

"Desprotegidos"

“Los vecinos de Sant Jordi estamos desprotegidos. Si no es por el mercadillo de los sábados, es por conciertos, fiestas y demás eventos. Es imposible aparcar viviendo aquí, no se piensa en los que durante todo el año vivimos y trabajamos en Ibiza”, escribía uno de ellos a última hora de la tarde, que continuaba: “Es surrealista que el Ayuntamiento anule plazas de parking públicas para que un negocio privado las utilice poniendo una barra donde vender alcohol (tratándose de Ibiza no puede ser menos)”. “Estamos hasta las narices de la supuesta mayoría que prefiere el ruido, la fiesta banal y el vómito en el asfalto. Es alarmante la actitud de los políticos pero aún es peor la inoperancia y la indecencia de los ibicencos que aceptan esto como normal y luego se rasgan las vestiduras al hablar de lo mal que va la isla. Ibiza no es la isla blanca, Ibiza es una mierda que flota en el Mediterráneo y huele a podrido”, concluye el texto.

La policía corta la música en un local

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep aseguraron ayer a última hora de la tarde desconocer las quejas de los vecinos y explicaron que se trata de una actividad “itinerante” que unos establecimientos acogen por la mañana y otros, por la tarde con el objetivo de que la gente se vaya moviendo de un establecimiento a otro y ni la gente ni la música se mucho tiempo en un mismo local. Sí confirmaron que cerca de las ocho de la tarde el retén de la Policía Local recibió una llamada de un vecino quejándose por el ruido que procedía de un establecimiento concreto, cercano al colegio Sant Jordi. “Se ha ido y a las 20 horas se le ha cortado la música”, explican desde el Consistorio, que señala que no tienen constancia de más quejas.

“Al margen del tipo de música que se ha programado, se habían pasado de la hora acordada a partir de la cual se tenía que reabrir el tráfico y únicamente podía haber música en la plaza”, reconocen desde el Ayuntamiento de Sant Josep, que insiste en que esta actividad se lleva celebrando varios años “y no suele haber quejas”. “Se hace de día para que las eventuales molestias no sean muchas y en la parte final del tour, en la plaza, se procura que el volumen sea el mínimo para conciliar fiesta y descanso”, zanjan fuentes municipales.