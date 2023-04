Los clásicos de las discotecas en un concierto de la Clockwork Orchestra en Ibiza

«Estoy absolutamente entusiasmado con la perspectiva de interpretar esta música en su entorno original», afirma Matthew Freeman, arreglista y director de la Sinfónica y la Real Filarmónica de Londres. «En una forma nueva, claro», comenta el músico pensando ya en el concierto que dirigirá en Ibiza. Será el próximo 23 de julio, en el Recinto Ferial, según han confirmado ya sus organizadores, Andy Manston y Danny Gould, fundadores de la popular fiesta ‘Clockwork Orange’, de la que este verano celebran el 30 aniversario.

El concierto, para el que ya se han puesto las entradas a la venta, es sólo una de las muchas actividades con las que, durante una semana, conmemorarán las tres décadas de música, fiesta y, sobre todo, inclusividad. «Igualdad para todas las formas, tallas, colores, géneros y edades», es uno de los lemas que han llevado por bandera desde sus inicios, a principios de los años 90, aunque su primera residencia en Es Paradis, en Ibiza, fue en el verano de 1994. Tras retirarse durante un tiempo, se refundó en 2012, primero en Reino Unido y, ya en 2014, de nuevo en Ibiza. El año pasado regresó a Amnesia.

El recital durará aproximadamente una hora y media, en la que repasará en versión orquestal esos 30 años, y comenzará cuando empiece a ponerse el sol, como colofón de una tarde dedicada por entero a la música electrónica. «Entre los artistas están incluidos Mark Knight, Roger Sánchez, Tall Paul, Gok Wan, Jumping Jack Frost, Fat Tony, K Klass, Shades of Rhythm, Angie Brown y Mikey Slade con Danny Oliver. Además, está confirmada también la presencia de los cantantes Kevin Leo, Dawn Elektra y Michelle John.

Dj y músicos de clásica

«No puedo creer que me hayan pedido tocar con la orquesta clásica; es algo que siempre quise hacer durante toda mi carrera como dj y va a ser un fin de semana que cambiará mi vida», afirma, emocionado, Gok Wam, dj y estilista a quien nombraron Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la moda y la conciencia social en 2021, durante la pandemia. Gok Wam, con el festival en la cabeza, recuerda con mucho cariño la fiesta del año pasado: «Fue uno de los mejores fines de semana de mi vida, personas unidas por su amor a la música, bailando al mismo ritmo sin importar la edad o el origen». «La música vino en los primeros tiempos, pero tienes que esforzarte para sacar las cosas hacia adelante, de lo contrario se vuelven obsoletas muy rápidamente», comenta Tall Paul, otro de los pinchadiscos que participan en el evento.

«Hay muchas texturas en esta música. Al agregar la orquesta estamos creando una experiencia sonora que realmente llega», indica Freeman, todo un virtuosos a la hora de transformar los sonidos electrónicos, ya que ha trabajado en en ‘The Whitney Houston Show’ y ‘George, the music of George Michael’ y en los álbumes ‘Symphonic Rock’, ‘ABBAphonic’ y ‘Symphonic Queen’, todos ellos para la Filarmónica de Londres. «Es el tipo de música con la que no te puedes quedar quieto, es espontáneo e infeccioso», continúa el músico, que dirigirá la Clockwork Orchestra, formada por treinta experimentados músicos (violines violas, chelos, flautas, oboe, trompetas, saxos y trombones) que han acompañado a estrellas como Gloria Gaynor, Alexander O’Neal, Gareth Gates o Mika Paris. «El público puede esperar un espectáculo impecable pero espontáneo con algunos giros inesperados», indican los organizadores, que están emocionados con las celebraciones previstas.

Una semana de aniversario

El escenario para el festival está ya diseñado: una cabaña con cortinas danzando al aire, palmeras y Dalt Vila de fondo. El espectáculo visual lo protagonizará la iluminación, toda de leds, y las imágenes de los 30 años de la fiesta que se proyectarán en enormes pantallas.

El festival previsto en el Recinto Ferial el día 23 será prácticamente el colofón de toda una semana en la que Andy y Danny conmemorarán los treinta años de la fiesta, en Ibiza, ya que las celebraciones ya han comenzado en Reino Unido. El pasado 25 de marzo con una fiesta en Printworks, en Londres, para la que las entradas se agotaron en menos de una hora. El próximo 1 de julio, poco antes de trasladar el aniversario a Ibiza, han organizado un festival en el hipódromo de Chelmsford con actuaciones de discjockeys y en la que habrá una conexión con la isla con un mercadillo.

Las celebraciones isleñas comenzarán el 19 de julio con una fiesta de apertura en Café del Mar ambientada por los sones clásicos de Clockwork. El día siguiente están previstas tres excursiones por la costa de la isla —«dos de ellas ya están agotadas», destacan— mientras que el 21 se celebrará una fiesta en 528, en Benimussa, durante el día, tras lo que está prevista una fiesta del agua en Es Paradís, el lugar en el que, en el caso de Ibiza, comenzó todo.

El 23 será el día del concierto en el Recinto Ferial y el 24 la closing party del 30 aniversario en Café Mambo, detalla el programa. De momento no se ha cerrado la fecha para otros dos eventos previstos. El primero, un concierto de música clásica que será gratis para residentes en la isla y una master class que impartirá Matthew Freeman destinada a estudiantes de música.