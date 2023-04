u Que el Govern obligue a Ibiza a prohibir en la normativa del PGOU el desarrollo de nuevas plazas turísticas en el municipio. Además, la construcción de las cerca de 2.000 viviendas proyectadas se supedita, tal y como determina Medio Ambiente, a la reducción de un 15% en el consumo de agua con respecto a 2019 y a la puesta en marcha de la nueva depuradora, que no se espera para antes del verano de 2024. El Ayuntamiento puede llevar a pleno la aprobación del nuevo planeamiento urbano, pero con estas condiciones. Y no dispone de mucho tiempo, ya que en julio caduca la declaración ambiental estratégica si no se ha aprobado antes de forma definitiva el PGOU.

u La regañina de un estudiante del instituto Sant Agustí a los políticos del Ayuntamiento de Sant Josep, que se enzarzaron en un enfrentamiento dialético en el pleno municipal del pasado jueves. El joven, alumno de tercero de la ESO, les reprendió: «¿Por qué necesitáis criticaros en este tono? ¿Es necesario que os humilléis de esta manera?», preguntó. Una buena lección en la sala de plenos.