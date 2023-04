Cerca de 30.000 personas pasarán por los ‘openings’ en Ibiza

La Asociación Ocio de Ibiza espera que estos días sean de gran actividad para las discotecas que abren. En palabras de su gerente, José Luis Benítez, teniendo en cuenta los aforos y la rotación dentro de las salas, pueden pasar por ellas entre 25.000 y 30.000 personas, aproximadamente, durante los ‘openings’ de estos días. Así, todo apunta a que será un fin de semana «espectacular» para el sector. «Todas las discotecas están en sold out desde hace semanas. De entradas sólo queda el cupo que hay que tener a la venta en puerta, que es poquísimo», añade Benítez, quien destaca el hecho de que este año se vuelva a alargar la temporada: «Ponemos nuestro granito de arena para que nuestros trabajadores tengan más meses cotizados. Se adelanta casi tres semanas respecto a antes de la pandemia».

Anoche fue el turno de Amnesia y Pacha, mientras que hoy celebran sus fiestas de apertura Hï y Ushuaïa. Mañana le toca al Club Chinois y el lunes abrirá el DC-10. Además, ayer terminó el International Music Summit (IMS) con una fiesta en Dalt Vila. Esta cumbre internacional ha reunido en Ibiza a más de 1.500 delegados de la música electrónica y ha sido el prólogo de la temporada de discotecas.

Estas aperturas generan, en total, cerca de 2.000 puestos de trabajo: «Hay unos 1.500 trabajadores directos y entre 300 y 400 que son indirectos. Rozaremos los 2.000». «Ibiza es mucho más que ocio, pero tiene el mejor ocio del mundo y si este sector consigue arrancar en abril y acabar en octubre, creo que es algo positivo para la isla», insiste el gerente de Ocio de Ibiza.

Problemas de personal

En todo caso, continúan las trabas para encontrar personal suficiente: «Todos han tenido problemas en este sentido. Es verdad que suele haber personal fiel de otros años y que para los ‘openings’ no habrá problemas, porque con los eventuales tenemos mucho refuerzo y ese día lo salvas. Lo complicado será de cara a toda la temporada». En materia de vivienda, Benítez urge a que las instituciones lleven a cabo un cambio legislativo que ataje el problema.

Preguntado por el impacto económico que pueden tener estas aperturas durante estos días, Benítez lo cifra en más de 30 millones de euros, aproximadamente. «Además, no hay que olvidar que toda esta gente duerme en algún sitio, coge taxi o autobús, come aquí, se lleva recuerdos de la isla y demás. El impacto económico es importante», añade Benítez, quien señala que los precios serán más o menos los mismos: «Somos un artículo de lujo y si algo nos sobra en esta isla es el turismo de excesos». En este sentido, apunta que tener precios altos consigue el efecto contrario.

Jessica Capaz, directora artística del Grupo Pacha, recuerda que «este invierno había un poco de incertidumbre, no se sabía muy bien qué esperar, o si el verano sería tan bueno como el de 2022»: «Colgamos el sold out hace un mes. En taquilla tendremos unas 200 o 300 entradas para los primeros que lleguen», añade Capaz este viernes horas antes del pistoletazo de salida. Preguntada por los motivos de esta rapidez en agotarse las entradas, señala: «Se han terminado antes que el año pasado y creo que como 2022 fue tan increíble y todo el mundo se dio cuenta de que si no compraba entrada anticipaba o no reservaba mesa, se quedaba sin entrar, pues esta vez enseguida ha habido una oleada de ventas y reservas de mesas».

De manera online, Pacha (que celebra su 50 aniversario) vendió más de 2.000 tickets para la fiesta de ayer. Además, en su reservado caben un máximo de 1.000 personas, a lo que se suman las 300 entradas en taquilla y los invitados por lista. En total, la capacidad es de 4.000 personas. Anoche esta discoteca abrió con unos 150 trabajadores. Había algunos extras, aunque hay mucho personal fidelizado, agrega la directora artística.

Aun así, explica que ha habido que ayudar a buscar habitaciones o apartamentos y que «a ciertos profesionales no les vale la pena venir a la isla por el problema de la vivienda». A pesar de todo, han podido tener el personal necesario. Sobre la clientela, Jessica Capaz confirma que, aunque la mayoría son europeos, hay un crecimiento del público americano.

Por otro lado, fuentes oficiales de la discoteca DC-10, que ya hace días que ha agotado sus entradas online para la fiesta del lunes, recomiendan a quienes no tengan entrada que se acerquen a las taquillas sobre las cuatro de la tarde: «Allí se venderán entradas, pero quedan muy pocas». Y es que, aunque se podrán vender más si hay gente que vaya saliendo de la sala, ya tienen el aforo bastante completo, comentan las mismas fuentes. En este caso también llama la atención la rapidez con la que se han vendido los tickets, que ha sido incluso mayor que antes de la pandemia: «Tenemos la sensación de que después del covid la gente tiene más ganas de salir y divertirse».

Desde el DC-10 también apuntan que, aunque la problemática de la vivienda afecta a todas las empresas, finalmente han podido tener todo el personal que querían: «Muchos trabajadores repiten con nosotros y ya tenían vivienda. En cambio, los nuevos, los que han comenzado esta temporada, hablan de las dificultades que tienen para encontrar vivienda y se están ayudando unos a otros».

En esta discoteca las nacionalidades del cliente son variadas: ingleses, italianos, alemanes, franceses o incluso americanos, con un público target de entre 25 y 45 años. Hay un equipo de alrededor de 200 trabajadores para la temporada, aunque para aperturas y cierres hay en torno a un 15% más de staff.

Todos los entrevistados para esta pieza confían en que esta sea una temporada extraordinaria para el ocio nocturno.

El Club Chinois comenzó sus fiestas el 6 de abril, y fue la primera discoteca en abrir. Sin embargo, es este domingo cuando celebra su ‘opening’ oficial: «Este año la gente viene con muchas ganas», confirma Vicent Torres 'Tixe', director general del Club. «La verdad es que todas las fiestas de este mes han ido muy bien. Nuestro aforo es de 800 personas y, en total, con la rotación, en una buena noche pasan unas 1.000 o 1.200 personas por la discoteca, siempre respetando los aforos», añade.

Torres explica que en abril la clientela suele ser local o trabajadores de temporada, mientras que el resto de la temporada hay mucho público internacional, con un target, en general, de entre 30 y 40 años. Para la fiesta de este domingo habrá 105 trabajadores, aproximadamente: «Este año, ser los primeros en abrir nos ha ayudado a no tener tantos problemas en la búsqueda de personal», indica Torres.

30% de hoteles

Ana Gordillo, presidenta de la federación hotelera de las Pitiusas (Fehif), destaca que estos días de ‘openings’, junto con otros factores como el puente o el Mundial Multideporte que se celebra en Ibiza, se refleja en la ocupación hotelera. En estos momentos, apunta, la planta hotelera abierta se encuentra en torno al 20 o 30%, pues no es hasta mitad de mayo cuando se abre al 100%. En todo caso, «los hoteles que están abiertos están muy satisfechos y tienen unas previsiones muy buenas para este fin de semana». De hecho, destaca que esta buena coyuntura no se da sólo en los hoteles de zonas cercanas a las mencionadas discotecas: «Si hablamos con hoteleros tanto de Santa Eulària como de Sant Antoni, todos tienen muy buenas ocupaciones para estos días».

Sobre las nacionalidades que normalmente abundan entre los clientes de los hoteles durante las aperturas, Gordillo señala que son muy variadas, de manera que ninguna predomina sobre el resto: «Hay mucho nacional, mucho italiano, británicos o incluso estadounidenses».