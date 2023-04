Sant Antoni se ve forzado a multiplicar por cuatro su ayuda a Cáritas del municipio

El grupo Unidas Podemos forzó ayer al equipo de gobierno de Sant Antoni, del PP, a multiplicar por cuatro la subvención aprobada este año para la entidad local de Cáritas. A través de una moción presentada por este partido en el pleno, que fue aprobada por unanimidad, el equipo de gobierno tiene ahora la obligación de otorgar «como mínimo» 80.000 euros de ayuda a esta entidad social, cuatro veces más que lo previsto para este año.

El portavoz de Unidas Podemos, Fernando Gómez, calificó de «loable» y «un orgullo» el trabajo que realiza esta entidad, que incluso «cubre un trabajo que le corresponde a la Administración». También recordó que, tras el cierre de su tienda, Cáritas estuvo a punto de cesar su actividad por falta de recursos y que tuvo que ser Es Nàutic de Sant Antoni el que «salvara la papeleta» con una aportación de 30.000 euros. «Se nos tendría que caer la cara de vergüenza», subrayó.

Aparte de ensalzar la labor de los servicios sociales del Ayuntamiento, la tercera teniente de alcalde y responsable de esta área, María Ramón, recordó que la ayuda a Cáritas de Sant Antoni se ha ido incrementando de 5.000 hasta 20.000 euros y que ahora, al no haberse aprobado el presupuesto municipio de este año, «no se puede iniciar el expediente» para concederles la subida en la subvención. También dijo que esta entidad también da servicio a Cala de Bou y Sant Agustí, por lo que el Ayuntamiento de Sant Josep también tiene que contribuir.

Coste del local muy alto

La concejala de Servicios Sociales apuntó que Cáritas Sant Antoni tiene «un hándicap: el local que ocupa tiene un alquiler muy alto». «Deberían intentar hallar un alquiler más económico. Hay bastantes locales vacíos», resaltó, al tiempo que recordó que también se dan 70.000 euros a Cáritas Diocesana por el servicio que presta en Vila a todos los municipios de la isla de comedor y centro de día.

Asimismo, Ramón cuestionó la cuantía solicitada: «¿Está justificada? ¿Tienen suficientes gastos para justificarla? No sé de dónde sacan la cifra de 80.000 euros», cuestionó, para acto seguido apuntar que «no había detectado» esta necesidad de Cáritas. De hecho, señaló que la demanda de personas con necesidades básicas sin cubrir «ha bajado muchísimo». «Casi todo el mundo trabaja y se devuelven las tarjetas que se dan para comer», indicó.

Gómez recordó que este año se ha concedido a Cáritas Sant Antoni la Medalla de Oro en la gala de los Premios Portmany y recalcó que, pese a las diferencias de su grupo con la Iglesia, es «un orgullo» para este municipio la «loable labor que desarrolla». Criticó la referencia de Ramón al local de Cáritas. «No creo que sea el más lujoso de Ibiza. No creo que la solución sea ir a uno más pequeño. Y tampoco vamos sobrados de locales a precios razonables», dijo. El alquiler actual tiene un coste de 2.249 euros al mes. En total, según Gómez, los gastos de Cáritas Sant Antoni del año pasado ascendieron a 106.000 euros.

También recordó Gómez que, pese a que Sant Antoni no tenga presupuesto municipal, cuando al equipo de gobierno le interesa aumenta según qué partidas a través de modificaciones de crédito.

Tras conocer la postura favorable de todos los grupos municipales, el alcalde, Marcos Serra, tomó la palabra para advertir de que, pese a las objeciones apuntadas por María Ramón, ésta no había dicho que el PP iba a votar en contra.Y no lo hizo, aunque su evidente oposición, al no tener mayoría, no hubiese evitado su aprobación. Serra también justificó que los servicios sociales municipales derivan casos de urgencia a Cáritas mientras el Ayuntamiento estudia la situación de cada demanda.

Uniforme de los taxistas

Por otra parte, el PP rechazó, gracias al apoyo del concejal de El Pi, Joan Torres, y al voto de calidad del alcalde (en caso de empate), la moción de Unidas Podemos (el único grupo de la oposición que ayer presentó propuestas) para permitir que el uniforme de los taxistas incluya también el pantalón corto. El alcalde dijo que se trata de dar «buena imagen» y sería «desleal» aprobarlo sin consensuarlo antes con los otros ayuntamientos. Destacó que él va todo el año con pantalón largo y camisa larga «y no pasa nada».