Una familia con dos niños, desalojada con amenazas del local en el que vivía de alquiler en Ibiza

«Empezaron a golpear la puerta, salí y me encontré a unos hombres que dijeron que teníamos que salir ya, que teníamos 15 minutos para sacar nuestras cosas. Me enseñaron un documento en el móvil y me puse muy nervioso. Les dije que no podíamos irnos, que mi hermana de tres años dormía. Me dijeron que no les importaba. Nos empezamos a vestir, mi madre mi hermanita y yo». Así narra el hijo de 13 años de una familia cómo fueron desalojados de su casa, situada en la calle Arenys de Mar, en Platja d’en Bossa, el miércoles 12 de abril abril por un grupo de cuatro o cinco hombres sin identificar a instancias del propietario.

Mientras la madre y los dos niños se apresuraban a vestirse para salir, el propietario del local en el que vivían y cuatro hombres les apremiaban y le arrebataron las llaves al hijo. Sacaron las cosas, las dejaron en la calle y, delante de ellos, cambiaron la cerradura. Mientras tanto, el padre ignoraba lo que estaba ocurriendo en su hogar, pues estaba trabajando. Esa noche acabaron en la habitación triple de un hostal a 120 euros la noche. Desde entonces, esta familia reside en un complejo de apartamentos a cargo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Josep. Buscan una vivienda a contrarreloj, tarea que parece imposible. La mala fe del propietario del domicilio en el que residían, un local reconvertido en vivienda, ha llevado a esta familia a una situación dramática, a pesar de que el padre tiene empleo en Ibiza desde hace 30 años. Todo empezó el año pasado con una inundación en el piso que el dueño no quiso reparar, cuentan. Un bajo inundado Desde hace cinco años, esta familia residía en este local, y además del alquiler pagaba las facturas de agua y de electricidad de ese bajo y de otro del mismo propietario, porque no se habían puesto contadores separados. Según relata el padre, a principios del año pasado hubo algún tipo de rotura en la bajante que provocó que se cayera el techo de la habitación en la que dormía el hijo mayor. La casa se inundó de aguas fecales y de humedad. También de pestilencia, que pasó a formar parte de su día a día. La familia ya contaba con dos bombas de achique al encontrarse la vivienda en un semisótano. En ese momento llevaban dos meses sin pagar el alquiler; el padre se encontraba en situación de ERTE. «Yo le dije al casero que me tenía que reparar la vivienda y él me aseguró que tenía un seguro con el que se pondría en contacto para arreglarlo». Aceptó su palabra. A los pocos días vino alguien a hacer fotos, parecía que todo estaba en orden y la mujer y la hija de dos años se trasladaron a Marruecos. «Como se iban a hacer obras pensé que ellas estarían mejor allí con la familia que en una casa llena de polvo» explica el padre. Pero pasó un mes y luego dos sin que viniera nadie a hacer ninguna reparación. «Cuando le llamé [al propietario] en mayo para saber cómo iba el tema de la reparación, me dijo: págame o fuera [del piso]. Yo había pagado hasta entonces siempre el alquiler, podría haber pagado pidiéndole dinero al banco, pero pensé que si no me iba a arreglar la casa, yo no pagaría el alquiler». Sentencia de desalojo El 12 de mayo de 2022 entró en el juzgado de Primera Instancia número 1 de Eivissa una demanda de procedimiento declarativo verbal de desahucio por impago de rentas. El abogado que asiste a la familia se opuso al desahucio, pero en el Ayuntamiento de Sant Josep no consta ninguna solicitud de informe de vulnerabilidad. En enero de este año se celebra la vista y la sentencia sale en un día: «Declaro haber lugar al desahucio del demandado condenándole a que deje el local arrendado libre, vacuo, expedito y a disposición de la parte actora», falla la jueza. En ningún momento se habla en la sentencia de la situación de la familia. A la vivienda se la llama siempre «local». El padre critica que en ningún momento se le citó a declarar en el juzgado para preguntarle por qué no había pagado, si podía pagar o cuál era su situación. Durante el proceso judicial expiró el contrato de alquiler que tenía la familia desde hacía cinco años. Cuenta que en marzo el propietario le pidió 5.000 euros para arreglar las cosas, a lo que no accedió porque no le garantizaba un nuevo contrato y ya tenía una sentencia de desahucio. El padre se jubila en tres años y quiere seguir trabajando esta temporada y que su hijo pueda acabar el curso. Se ve dejando la isla después de 30 años. «Seguramente nos vayamos a la Península, aquí ya es muy difícil vivir». En busca de un alquiler para seguir en la isla Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Josep indican que pusieron en marcha el recurso de urgencia que garantiza a esta familia un alojamiento temporal. Además, explicaron que se hace un proceso de acompañamiento, pero que no implica la búsqueda de alquiler, algo que debe hacer el particular afectado. Cualquier persona que pueda ofrecer algún alquiler puede ponerse en contacto con Diario de Ibiza o con los Servicios Sociales de Sant Josep.