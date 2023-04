El alcalde de Sant Antoni sigue enrocado: «No hay nada que denunciar sobre Sonitec»

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, sigue enrocado y se niega a denunciar en la Oficina Anticorrupción de Balears y la Fiscalía Anticorrupción las contrataciones de fiestas, por valor de más de un millón de euros sin concurso público e incumpliendo también la tramitación de los contratos menores, a Sonitec, empresa del amigo de la infancia del concejal de Fiestas, Miguel Tur. Serra ya dijo en el pleno anterior, en el que se aprobó, con el voto en contra del PP, la presentación de la denuncia, que no iba a cumplir dicho acuerdo. «Ya dije que no hay nada que denunciar y no lo he denunciado», reiteró Serra en respuesta a Unidas Podemos.

