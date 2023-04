A partir de hoy jueves vuelven a estar operativas las paradas de las líneas de autobús (L8, L10, L10E, L12A, L12B, L14 y L35) en la avenida de Isidor Macabich de Vila tras la conclusión de las obras. La línea L8 (Sant Antoni - Sant Josep- Ibiza), sustituye la parada de Ignasi Wallis16 por la ubicada en Isidor Macabich, 4 (la parada situada frente a los antiguos juzgados).

El itinerario de esta línea de autobús continuará por esta misma avenida hasta el Cetis, donde entrará desde el primer cinturón.

La L10 del aeropuerto recupera la parada situada ante los Juzgados de Ibiza, al igual que la misma línea exprés. La L12A y la L12B (entre Ibiza, Jesús y Puig d’en Valls) mantienen su recorrido y añaden la parada de Isidor Macabich, 4.

La L14 (Platja d’en Bossa) ya no parará en Ignasi Wallis y lo hará en Isidor Macabich (4), al igual que la L35 (Can Misses-Sa Carroca-Sant Jordi). En cambio, por decisión de Vila, la L3, la L13 y la L20 ya no pararán frente a la antigua Delegación del Gobierno.