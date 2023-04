‘A fuego un susurro’, el estreno en la poesía de la ibicenca Lisa Marqués

Lisa Marqués (Ibiza, 2000) se ha criado «rodeada de guiones», los de su padre, el cineasta David Marqués, y eso, sin duda, ha influido en su inclinación por escribir. Empezó muy jovencita, redactando diarios, y a los 16 años decidió tomar la senda de la poesía, que le ha llevado con tan solo 22 a publicar su primer libro, ‘A fuego un susurro’, que se lanza mañana con Delecé Ediciones.

La ópera prima de esta universitaria ibicenca, estudiante de Educación Primaria, es una recopilación de más de un centenar de poemas, escritos en los últimos seis años. Como indica la propia autora, en la obra hay dos partes diferenciadas, en las que se aprecia la evolución que ha experimentado en todo este tiempo su poesía, que ha ido ganando hondura. «En la primera parte están los escritos de mi adolescencia, son profundos para mi yo de entonces, pero superficiales en comparación a lo que escribo en la actualidad. Antes me interesaban más temas como el amor o la amistad, ahora he hecho un ejercicio de introspección y me centro más en el amor propio y en hablar de la gestión de emociones», explica.

«Poesía terapéutica y de autoconocimiento» son los dos términos que emplea Lisa Marqués al definir su trabajo. Para ella los versos son «un lugar donde refugiarse», también «una terapia» que le permite liberarse de cargas y sacar fuera lo que siente «para aceptarlo y abrazarlo».

Cuando escribe, la autora de ‘A fuego un susurro’ también piensa en conectar con el lector y que éste pueda sentirse «acompañado» e identificado con aquello que expresa en sus poemas.

Fue su familia, especialmente su padre, quién le animó a sacar a la luz este libro, que a partir de mañana y durante un mes estará en preventa online en la web de Delecé Ediciones, deleceediciones.com.

Los referentes

Lisa Marqués está de acuerdo en que las redes sociales han puesto de nuevo de moda la poesía y han propiciado la aparición de una nueva generación de poetas, que triunfan sobre todo entre adolescentes y jóvenes. Ella, sin embargo, no ha recurrido hasta ahora a internet y ha preferido dar a conocer su trabajo directamente con un libro. Sí son jóvenes la mayoría de autores que le han inspirado y le han animado a lanzarse a publicar, como «Saray Alonso, la autora de ‘Cuando tú ya no’; el poeta rumano Miguel Gane, o la escritora Elvira Sastre», todos ellos en los inicios de la treintena. El cantautor y poeta Marwan es otro de sus referentes y, entre los clásicos, Federico García Lorca.

La autora ibicenca sueña ahora con poder compaginar su dos pasiones, la educación y la literatura, y con escribir algún día «una novela, o un guion», como su padre.