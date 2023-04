Elecciones en Ibiza: El juez de Paz de Sant Joan se une a la candidatura del ex PP Santi Marí

El juez de Paz de Sant Joan, Joan Escandell, se suma a la candidatura de la Agrupación de Electores de Sant Joan con la que el exsenador del PP Santi Marí opta a la alcaldía. Escandell ocupará el número 4 de la lista municipal, en la que también figurarán personas vinculadas con el PSOE. De hecho, en el comunicado en el que esta nueva e inesperada propuesta política anunció el domingo que había formalizado su inscripción ante la Junta Electoral de Ibiza, destacaba que en este proyecto tenían cabida personas de «distintas ideologías».

La irrupción de esta candidatura trastoca el voto del centro derecha y hace aún más inesperado el resultado electoral. En Sant Joan, el contrincante del PP no es la izquierda, sino los partidos de su espectro político: Sa Veu des Poble y la Agrupación de Electores de Sant Joan, formados ambos por descontentos del PP, y Vox.

Marí sostiene que la decisión de constituir la Agrupación de Electores de Sant Joan surgió en el momento que el PP decidió apartarle de la candidatura municipal y subraya que no fue iniciativa suya. «Es una propuesta impulsada por un grupo de vecinos, a los que no podía decir que no. Hablé con un montón de gente que me decía [después de que se confirmara que no iría en la lista municipal del PP que encabeza Tania Marí] que se había quedado huérfana y que o no votaría, lo haría en blanco o pondría mi nombre en la papeleta. Algunos me dijeron que no lo podían permitir y se pusieron en marcha. En cuatro horas consiguieron los avales suficientes [un centenar] y los llevaron a un notario para presentar la propuesta en tiempo y forma ante la Junta Electoral», explica.

Sobre su decisión de romper definitivamente con el PP, Santi Marí insiste en que no podía rechazar la propuesta de los vecinos que han montado en tiempo récord esta agrupación de electores. «Otro partido no lo hubiera creado, pero esto es otra cosa. No podía decir que no. Ahora estoy en el otro lado y me debo a estos vecinos que cada día me manifiestan su apoyo», subraya.

Reacción de Sa Veu des Poble

Por su parte, el candidato de Sa Veu des Poble, Javier Torres, que también encabeza la candidatura de Ciudadanos al Consell, celebra la aparición de esta nueva propuesta política. «Cuantas más opciones haya en Sant Joan es mucho mejor para que los vecinos puedan confrontar proyectos. Por fin hay competencia política en Sant Joan», afirma Torres, que, en cambio, rehúsa manifestarse sobre si la división del voto del PP mejora las expectativas electorales de su partido. «No me meto en si nos beneficia o no. Ni comentaré nada interno de otros partidos. Hay que respetarlo. Nosotros salimos a ganar. Que se vean los programas electorales de cada uno y lo que mueve a cada uno», agrega el candidato de Sa Veu des Poble, al tiempo que destaca que de momento es la única formación que ha presentado un programa de 100 puntos a desarrollar en dos mandatos.

Torres tampoco quiere responder pregunta alguna sobre un posible pacto de gobierno con el PP y la agrupación de electores que lidera Santi Marí e insiste en que su formación plantea «una renovación seria con un equipo preparado para gobernar».

También señala que, «más que un partido al uso, la propuesta de Sa Veu des Poble parece más un movimiento social» porque en la candidatura sólo hay tres personas que han ocupado cargos políticos.