Las mentiras del líder de Vox, Santiago Abascal, que en el acto que el partido ultraderechista celebró el domingo en el hipódromo de Sant Rafel criticó que «se dé alojamiento en hoteles a los inmigrantes ilegales mientras los guardias civiles tienen que dormir en sus coches». No es cierto que en las Pitiusas se aloje a migrantes en situación administrativa irregular en hoteles, de hecho se les envía a centros de internamiento para extranjeros situados en la península, que no son hoteles, precisamente. También el candidato balear Jorge Campos aprovechó para alentar la xenofobia y aseguró que los migrantes que llegan en pateras «ponen en peligro la seguridad de las mujeres en la calle», una afirmación que no se apoya en datos ni es verdad.

Que la agrupación de electores encabezada por Santi Marí proclame que está «abierta a cualquier ideología». Santi Marí ha desarrollado toda su carrera política en las filas del PP, partido en el que ha militado 23 años y del que ha sido senador, concejal y director insular.