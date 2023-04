Formación para medio centenar de cuidadores de personas con demencia de Ibiza

Algo más de medio centenar de cuidadores de personas con demencia han recibido formación para atenderlos de la mejor forma posible en el taller que imparte el Hospital Can Misses. Éste se puso en marcha hace algo más de un año, indican desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera, que detalla que se trata de una formación que imparten dos veces al mes «un grupo multidisciplinar» de profesionales sanitarios. Los encargados son los neurólogos Edilberto Martínez y Carlos Cátedra, la neuropsicóloga Soledad Ribas, la enfermera Esther Serra y la trabajadora Social Francisca Mayans.

«El neurólogo les explica los síntomas, el diagnóstico, los tratamientos farmacológicos, los posibles efectos secundarios... La neuropsicóloga, por su parte, se centra en el aspecto conductual, el momento del diagnóstico y ofrece asesoramiento sobre cómo comportarse, cómo ayudarles. La enfermera gestora de casos y la trabajadora social se ocupan más de los aspectos sociales, de las prestaciones que hay en los centros de salud y que mucha gente desconoce. La enfermera, que no sólo se encarga de esto, también habla de los cuidados de enfermería que pueden necesitar los pacientes. Y la trabajadora facilita información sobre ayuda domiciliaria, residencias, centros de día...», relata la jefa del servicio de Neurología, Raquel Bernal.

«Esta formación ofrece herramientas a los cuidadores para que conozcan mejor la enfermedad, las prestaciones sociales disponibles y puedan compartir experiencias entre ellos en unas charlas eminentemente participativas», explican desde la gerencia. Estos talleres se ofrecen a los cuidadores cuando acuden a las consultas, aunque si a alguno no se le ha comentado y le interesa participar puede solicitarlo escribiendo un correo a hcmi.tallercognitivo@asef.es. Las sesiones se imparten de 17 a 19 horas y de 16 a 18 horas en la sala de docencia del centro de salud de Can Misses.

La gerencia del área sanitaria detalló ayer que en los tres primeros meses de este año el servicio de Neurología ha atendido «un total de 1.582 consultas». De ellas, 444 fueron primeras citas, también conocidas como «consultas de diagnóstico», mientras que las 1.138 restantes eran visitas sucesivas o de revisión. Salud hace hincapié en que el 8,61% de las primeras consultas programadas no se realizaron porque los pacientes no se presentaron. «Se solicita a los usuarios que no puedan acudir a su cita que la anulen para que ésta sea aprovechada por otra persona», pide la gerencia.