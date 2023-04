El Ayuntamiento de Ibiza, a través de la concejalía de Educación y su Plan Municipal sobre Drogas, ha puesto en marcha la campaña comunitaria 'Espai lliure de fum', según cuenta el consistorio en una nota. El objetivo, según aseguran, es "recordar tanto a las familias como a la población en general que los centros educativos son espacios libres de humo, por lo que no está permitido fumar ni en las instalaciones ni a sus alrededores".

A través de esta campaña, desde el Ayuntamiento quieren recordar la legislación vigente en cuanto al tabaco. "Es importante respetar los espacios libres de humo y por supuesto no sólo en los alrededores de las escuelas, sino también en los parques infantiles y en otros lugares donde haya niños", destaca la nota.

De este modo, desde el Ayuntamiento cuentan que han instalado dos señales, una en la entrada principal de Educación Primaria y otra en la entrada de infantil de los centros educativos. "Los carteles se ha colocado en los colegios Can Cantó, Can Misses, Portal Nou, Sa Bodega, Sa Graduada, Poeta Villangómez, Sa Blanca Dona, Cas Serres, Sa Joveria i en las dos escoletas municipales, la de Vila y la de Can Cantó", explica el consistorio.

Además, el Ayuntamiento indica que dos agentes cívicos están repartiendo a las familias y a los equipos docentes de estos centros unas bolsas de ropa con el mensaje: "protege a los niños del humo del tabaco" para reforzar y darle continuidad a esta campaña.