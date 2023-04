Las expectativas que había generado la visita de esta mañana a Ibiza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se han traducido en ningún anuncio concreto ni relevante. Después de varias semanas en las que los problemas de vivienda que sufren los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados a las Pitiüses han ocupado las portadas de los medios de comunicación, y de las protestas de los sindicatos policiales que reclaman un aumento del plus de insularidad, la respuesta del ministro ha sido: “Estamos trabajando en ello”.

Al margen de este latiguillo, y de que el Ministerio del Interior está buscando “las soluciones necesarias y precisas”, ha sido imposible arrancar al ministro ninguna medida ni ninguna solución concreta. Únicamente, Grande-Marlaska ha expresado la voluntad de que se haga realidad el proyecto para construir viviendas de protección oficial en el solar situado junto a la Comisaría de Vila: “En tres semanas, un equipo técnico del Ministerio del Interior se trasladará aquí para tomar las medidas necesarias y precisas para dotar de ese recurso habitacional necesario y preciso”.

Sobre la polémica entre el Govern y el Consell de Ibiza sobre si tiene que firmarse un convenio o un protocolo para iniciar la construcción de estas VPOs, el ministro ha repetido de nuevo que se tomarán las “medidas necesarias y precisas”, sin concretar nada más.

Sobre el plus de insularidad, ha vuelto al latiguillo de “estamos trabajando”, pero ha señalado que para que las Baleares sean un destino atractivo no solo son necesarias las mejoras económicas, sino que están estudiando “posibilidades de formación y promoción”. En ningún momento ha planteado la posibilidad de un aumento del plus.

A las 9.30 de la mañana, Fernando Grande-Marlaska ha visitado la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Eivissa, acompañado de la delegada del Gobierno en las Baleares, Aina Calvo, donde se ha reunido con los mandos policiales de la isla. Posteriormente, a las 11 horas, se ha desplazado hasta el puerto de Ibiza para visitar la patrullera 'Río Segre' de la Guardia Civil, y ha acompañado a los agentes en una patrulla por el canal de Formentera.