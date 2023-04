«No podemos aceptar que los docentes de Ibiza y Formentera tengan que ir a Mallorca para las oposiciones»

«Es un agravio para los docentes de las Pitiusas», afirma Pere Lomas, delegado en las Pitiusas del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI), sobre las oposiciones convocadas por la conselleria balear de Educación el próximo mes de junio y que únicamente tiene previsto tribunales en Mallorca. Es decir, que todos los docentes de Ibiza y Formentera que quieran o tengan que presentarse a este proceso no tendrán más remedio que desplazarse hasta Mallorca. «No podemos aceptarlo», indica Lomas, que recuerda que todas las oposiciones convocadas los últimos años por la conselleria siempre habían previsto tribunales en todas las islas, de manera que presentarse no suponía ningún esfuerzo extra a los educadores de las islas menores.

Esto, denuncia el sindicato, supone un agravio económico para los docentes que están en las Pitiusas, ya que tendrán que asumir el coste que supone: desplazamiento, alojamiento y comidas. «Esto ya pasaba con especialidades puntuales», indica Lomas, que señala que de momento desconocen el número exacto de docentes afectados. Eso sí, recuerda que en los últimos dos años se presentaron a las oposiciones 300 educadores de las Pitiusas el año pasado y 518 hace dos.

«Es una situación penosa», insiste Lomas mientras Joana Tur, otra de las portavoces del sindicato, recuerda que llevan desde enero «reclamando» a la conselleria de Educación que haya tribunales en todas las islas. «El argumento que nos dan es que son oposiciones de estabilización que se convocan de forma autonómica», continúa Tur, que señala que al ser las islas una comunidad uniprovincial, la conselleria únicamente crea los tribunales en Mallorca.

Una justificación que no les convence. Especialmente cuando han comprobado qué hacen otras comunidades. Tur desmonta esta justificación explicando que en Catalunya o Valencia han buscado soluciones: «En Catalunya se crean tribunales en las cuatro capitales de provincia y también en los grandes municipios. En el País Valencià, además de tribunales en las cuatro provincias se está elaborando un estudio de los profesionales que se matriculan en las oposiciones para ver dónde colocan más tribunales». El agravio y el gasto extra que supone no afecta únicamente a los docentes que se examinen sino también a los profesionales de la enseñanza de Ibiza o Formentera que tengan que formar parte de los tribunales de las oposiciones. Estos, indican desde el STEI, podrían ser alrededor de una quincena.

El sindicato denuncia que la voluntad de la conselleria para evitar que los educadores que no están en Mallorca tengan que desplazarse «ha sido nula». Esto, señalan, es lo que les hace sospechar el «elevado número» de tribunales de algunas especialidades. «Hay ocho de Pedagogía Terapéutica, seis de Catalán, cuatro de Servicios a la Comunidad y de Física y Química», enumera Tur, que insiste: «Todos en Mallorca». Desde el sindicato reiteran que han planteado «muchas soluciones» para evitar los desplazamientos de los docentes que, además, tendrán que hacer a mediados de junio, en un momento especialmente complicado. No sólo porque se encuentran a final de curso, con el trabajo extra que ello supone sino porque, además, a muchos de ellos los estarán echando del lugar en el que han vivido durante el invierno por la llegada de la temporada.

Por islas en 2024

Educación justifica que lo que se hace este año es «un proceso de estabilización extraordinario» que es centralizado. «Y las oposiciones de este año también se tienen que hacer así», indica una portavoz antes de señalar que a partir del año que viene «volverán a ser por islas». «Desde el Ministerio se ha establecido que las plazas son por comunidad, no por islas ni por provincias y que todos los procesos se tienen que hacer de la misma forma durante 2023 para garantizar que todo el mundo llegue al concurso de traslados que se hace en noviembre en las mismas condiciones. Todo el mundo debe poder escoger plaza por comunidad y por orden de puntuación», continúan las explicaciones desde la conselleria balear de Educación, donde insisten en que en 2024 «ya se podrá hacer por islas».

La conselleria no se plantea ningún tipo de ayuda económica para los docentes que tengan que desplazarse. «Cada año ha habido algunas especialidades de Formación Profesional o de régimen especial que se han hecho en Mallorca y no se ha pagado nunca nada», justifica Educación.

«Es un agravio económico para los docentes de las Pitiusas», insiste Tur, que hace hincapié no sólo en que los que están en Mallorca no tendrán que asumir los costes del desplazamiento sino además en que los que están en Ibiza o Formentera son los que tienen más problemas económicos de partida debido al elevado precio de la vivienda. El despropósito, indican desde el STEI, llega al punto de que el primer día de pruebas es el 18 de junio, un domingo: «Nos han dicho que el domingo no hay metro a la UIB, lo que supone un gasto más».

De hecho, la simulación de gastos que han hecho en el sindicato para esas fechas arroja una cifra media de gasto diario que pone a temblar la cuenta corriente de cualquier profesional: «400 euros para una persona de Ibiza y 450 para una de Formentera», afirma Ricard Santafè, portavoz también del sindicato, que desglosa los costes. El vuelo ida y vuelta a Mallorca «puede salir por 50 euros» a lo que, ajustando mucho hay que sumar otros 50 euros para pagar las tres comidas del día. Hay que tener en cuenta el coste de los desplazamientos a la UIB, que no se encuentra precisamente en el centro de Palma y a donde los docentes que llegan desde otras islas tienen que desplazarse. En el caso de los que se encuentran en Formentera hay que añadir los trayectos de ida y vuelta en el ferry así como los que unen el puerto de Vila con el aeropuerto.

Alojamiento en temporada

El principal gasto es, sin embargo, el alojamiento. En los principales buscadores de estancias turísticas no encontraron nada, para esas fechas, por menos de 200 euros. «Al ser ya junio, temporada, no hay apenas alojamientos en el centro de Palma», señala Santafè, que destaca que los precios son «excesivos». Esto se debe, indica, a que como las pruebas son el domingo a primera hora, los docentes tienen que estar en Mallorca el día antes para asegurarse llegar a tiempo al proceso, «y en fin de semana los precios son más elevados». «No es lo mismo ir de Pollença a Palma, que puedes dormir en tu casa y comer en tu casa, que desplazarte desde Ibiza o Formentera», pone como ejemplo Tur, que insiste de nuevo: «Es un agravio considerable».

Un coste que, si hay que pasar en Mallorca varios días puede dispararse hasta los 1.200 o 1.350 euros para presentarse a unas oposiciones que, a los docentes de Mallorca les sale prácticamente gratis. Y sin el desgaste emocional y el estrés que pasan los del resto de las islas, que siempre están a expensas de que se cancelen aviones. Eso por no hablar de las complicaciones extras a las que se enfrentan quienes se presentan a oposiciones de cocina o de peluquería. Tienen que volar con sus propias herramientas (cuchillos, tijeras...) con las que no es fácil viajar. «En el caso de los de peluquería, además, tienen que buscarse en Mallorca, un lugar en el que no viven, una persona que acepte hacerles de modelo en las pruebas», relatan en el STEI.

La situación es especialmente peliaguda para quienes tienen menores o personas mayores o dependientes a su cargo ya que, critican, no saben exactamente cuándo volverán, es decir, cuántos días estarán fuera. «Por si fuera poco, las tasas de Balears son de 83,72 euros, las más altas de todo el Estado cuando el salario de un docente, que no voy a valorar si es alto o bajo, es el que menos permite vivir por el coste de la vivienda», apunta Tur. «Hay personas que ya sabemos que no van a presentarse por el estrés y el gasto que supone este desplazamiento», afirma Santafè.

«Es la Administración la que tiene que acercarse a los ciudadanos, no al revés», indica Santafè mientras Tur critica que lo de «cuatro islas, un país, ninguna frontera sólo ha servido para que las islas pequeñas se queden atrás». «Estamos a la cola en tribunales, en infraestructuras y han conseguid, siendo conscientes de ello, que los de las Pitiusas sean los docentes más precarizados», abunda la portavoz.