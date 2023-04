Obert el termini per demanar les ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2023-2024. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al 4 de maig, inclòs. Tota la documentació i les sol·licituds està disponible al portal d’ajudes del Consell Insular d’Eivissa, https://ajudes.conselldeivissa.es/, i a la Seu Electrònica, apartat Tots els tràmits (https://seu.conselldeivissa.es).

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni informa que l’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 6.000 € per a petites intervencions de manteniment i de 75.000 € per a projectes de restauració i, en tot cas, no podrà ser superior al 90 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar les obres de manteniment o de recuperació del bé. L’objectiu d’aquesta convocatòria és recuperar i conservar el patrimoni històric de l’illa d’Eivissa i col·laborar econòmicament en la realització d’obres de conservació, recuperació i/o manteniment de béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa. Més informació al portal d’ajudes del Consell Insular d’Eivissa https://bit.ly/3MUJ4de