Cambio climático: «El Camp Nou se inunda y tenemos cuatro minutos para desalojarlo»

¿Somos conscientes del uso que hacemos de los recursos? ¿Es el uso de las energías renovables la solución? ¿Vamos camino del colapso de nuestra sociedad? Tanto la doctora en ingeniería química Alicia Valero, como el politólogo y escritor Carlos Taibo, plantearon ayer en el Club Diario de Ibiza escenarios muy preocupantes con pequeños resquicios para el optimismo. «Optimismo mesurado», lo calificó Taibo. Pero esos resquicios fueron tan pequeños que seguramente pocos de los asistentes salieron sosegados del coloquio que protagonizaron. En el fondo una idea: no podemos creer en un crecimiento infinito con unos recursos finitos.

Renovables y materias primas

Valero trabaja entre otros aspectos en investigar la degradación del planeta asociado al consumo de recursos. En esta materia se planteó algunas preguntas como si la transición ecológica es realmente sostenible o si la economía circular es posible con la tecnología actual. Como ya avanzaba el párrafo anterior, sus conclusiones llevan a considerar la necesidad de un cambio de estrategia, o al menos su replanteamiento. Vaya por delante (algo que ella apuntó al final) que su posición no es contraria a un cambio de modelo energético que considera necesario, sino a plantearse cómo se está haciendo este cambio.

De partida, un escenario actual (datos de 2018). La huella ecológica de Balears es de 4,6 planetas. Es decir, si aplicáramos el consumo de recursos que se hace en Balears a todo el mundo estaríamos consumiendo recursos cuatro veces por encima de lo que es sostenible. «Está claro que no podemos seguir así, y buena parte de esa huella es producto del consumo de combustibles fósiles».

Hacia dónde vamos. La Unión Europea ha marcado unos objetivos para 2050. Si se aplican, los resultados del estudio elaborado por Valero y otros académicos dan que se seguirían consumiendo casi dos planetas en el caso de Balears. «Vemos que la huella se reduce, pero a costa de instalar un montón, pero un montón de infraestructuras de energías renovables», apuntó.

¿Cuánto es un montón? Entre 7.000 y 15.000 kilómetros cuadrados de estas instalaciones en la cornisa cantábrica y el levante español (Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Balears). Para hacerse una idea, Navarra podría ser un punto intermedio con 10.391 km2.

La doctora quiso señalar que actualmente se han instalado el doble de infraestructuras para producir energía renovable que lo que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, «lo que refleja que aquí estamos ante un pelotazo de las renovables, como en su momento lo hubo con el ladrillo. Las renovables son muy rentables».

Unas instalaciones que además de la ocupación de territorio, que ya ha generado protestas, también suponen un enorme uso de materias primas, principalmente minerales.

Precisamente en materia de uso de recursos minerales en el actual modelo de consumo, materia en la que es experta, fue en lo que se explayó. Tanto las instalaciones generadoras de renovables como casi todos los aparatos electrónicos requieren gran cantidad de recursos minerales, unos más abundantes y otros más raros. Ese consumo ya crece exponencialmente y en ese escenario la humanidad parece que se asoma al vacío.

Coche eléctrico sí, pero

«Desde el 600 hasta el coche eléctrico ha mejorado la eficiencia energética, pero ha aumentado exponencialmente el número y la cantidad de materias primas integradas en unos vehículos que hoy por hoy no son posibles de reciclar», explicó la doctora. Esto, que ha pasado con casi todos los aparatos que usan la electrónica, hace, según explicó Valero, que todo sea más eficiente, pero menos sostenible.

Actualmente hemos llegado a un punto de crecimiento exponencial del uso de recursos cada pocos años. Para explicar este crecimiento exponencial planteó a los asistentes una metáfora. El Camp Nou tiene ocupados sus cerca de 100.000 asientos. Durante un partido una persona tiene un cuentagotas mágico que duplica la cantidad de agua que deja caer. Empieza con una gota, después dos, después cuatro. Imaginando un estadio estanco hasta arriba, ¿cuándo se llenaría? En el minuto 46. ¿Cuándo se daría cuenta el público de que el agua le llegaba por las pantorrillas a los jugadores? Poco antes, en el minuto 42.

Los datos reflejan que ya se ha superado ese minuto 42. «Las estimaciones menos optimistas para llegar al pico de extracción de litio (uno de los minerales más usados) lo sitúan en 2032, las más optimistas en 2037». A partir de ese momento todo va cuesta abajo. Si se plantea el escenario en que es posible explotar yacimientos inviables actualmente se podría llegar a un horizonte alrededor del 2060, pero «¿estamos dispuestos a agotar recursos para alargar una agonía 20 o 30 años?», se preguntó.

Es por ello que planteó una conclusión obvia con estos datos sobre la mesa, es necesario reducir el consumo. «Debemos plantearnos si cada familia necesita dos vehículos o ni siquiera uno» apuntó, al tiempo que señaló la alternativa de compartir vehículo.

Economía circular o espiral

Otro de los aspectos complejos de las alternativas que plantean actualmente las instituciones al uso de materias primas es la economía circular, la reutilización de esas materias.

Sin embargo, muchas materias difíciles de obtener se encuentran en tan poca cantidad y tan mezcladas con otras en las placas electrónicas que no es ni siquiera viable recuperarlas. Es por ello que explicó que es necesario trabajar en formas de producción que permitan el reciclaje. Esto podría llevar a una economía espiral, dado que señaló que siempre habrá pérdidas.

Vivir mejor con menos

Carlos Taibo inició su exposición poniendo en duda que «el crecimiento económico es una bendición del cielo». Planteó seis razones para dudar de esta «superstición»: el crecimiento económico no genera cohesión social, como se puede ver en China, que a pesar de crecer a gran velocidad no ha mejorado en materia social; el crecimiento económico no va siempre ligado a la creación de puesto de trabajo, el crecimiento económico va ligado a agresiones medioambientales irreversibles, el crecimiento de los países ricos «bebe del expolio de recursos a los países pobres», el crecimiento económico lleva a un modo de vida esclavo que «lleva a pensar que seremos más felices cuanto más trabajemos y más dinero ganemos».

¿Qué pasa si decrecemos? Para Taibo, «la perspectiva del decrecimiento nace de la certificación de un problema central, los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta de recursos limitados, no parece que tenga sentido poder crecer ilimitadamente». Es la actuación que llevaría a cabo el pater diligentis, el padre diligente que actúa buscando el mejor médico para su hijo ante el diagnóstico de que empieza a desarrollar una enfermedad. Lo contrario sería quedarse de brazos cruzados porque, como no ve síntomas, prefiere esperar a ver qué pasa.

Es por ello que Taibo plantea la necesidad de la reducción de determinados segmentos de la economía (los que más recursos consumen) y la puesta en valor de otros sectores como los del cuidado a las personas. «No digo que haya que llevar la producción y el consumo a cero, eso sería absurdo, sino llevarlo a niveles adecuados de huella ecológica».

El politólogo y autor de libros como Colapso o Ecofascismo, planteó que esta reducción de la producción llevaría a una reducción de la carga de trabajo con un incremento de la vida social del individuo y la reducción de esa «esclavitud» a la que según él lleva el ritmo de producción y consumo de las sociedades capitalistas.

«El decrecimiento no es triste y sombrío, se asienta en la certeza de que podemos vivir mejor con menos si somos capaces de redistribuir la riqueza», subrayó. «Los pensadores decrecentistas en materia de vida sexual, reclaman, valga la paradoja, un aumento de esta. Se recupera la vida social que hemos dilapidado a través del consumismo y la competitividad».