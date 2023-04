Pesimismo entre las patronales y la plataforma antidesahucios de Ibiza ante la nueva ley de vivienda

La nueva ley estatal de vivienda no es la panacea, «ni se puede esperar ningún milagro», según el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José Miguel Artieda. Las patronales CAEB y Pimeef advierten de los efectos «contraproducentes» y «perversos», respectivamente, de la nueva legislación e incluso la coordinadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ibiza, Gloria Corral, reconoce que la limitación del precio el alquiler ya se ha intentado en Berlín o París y «no ha resultado muy efectivo».

Dicho esto, Corral afirma que «no es lo mismo Berlín que Ibiza», donde «se han pasado siete pueblos» con ofertas de entre 800 y 900 euros por compartir una habitación. «Hay que poner un freno, un tope, ¿pero cómo se va a hacer cumplir? ¿Cómo se comprobará?». Esta una de las lagunas o cuestiones «mejorables», según Corral, de la nueva ley. «¿Va a haber medios suficientes para perseguir a los que se saltan la norma?», cuestiona.

El presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, coincide con Corral en la falta de medios de para hacer cumplir la legislación. «La ley tiene aspectos perversos que llaman más a incumplirla que a cumplirla», subraya.

En este sentido, Rojo, que recuerda que «un porcentaje elevado de las ilegalidades que se cometen afectan a la vivienda», considera primordial empezar por «atajar» las prácticas contrarias a la ley. «No hay que articular leyes hasta que no se garantice el cumplimiento de los requisitos más básicos», indica en referencia, por ejemplo, al hecho de que ni siquiera se cumple la obligación de depositar las fianzas y los contratos en el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) del Govern balear. También considera «una barbaridad» que no se formalicen contratos «ni se tributen» los ingresos por los alquileres. «Al final nos engañamos todos», recalca.

«Desconfianza de propietarios»

El vicepresidente de la CAEB por Ibiza, José Antonio Roselló, sostiene que la nueva ley de vivienda va «en contra de los propietarios», a los cuales se les genera «desconfianza» y, con ello, «se desincentiva la inversión». Destaca que, tal como aprendió «en primero de carrera», en un manual de los años 60, el control de los precios del mercado no funciona, como se ha visto, recalca, en Alemania. «Ahí los propietarios no sacan vivienda al mercado», subraya.

Por ello, Roselló aboga por «la flexibilidad del mercado sin intervención del Estado sobre el precio, también en los procesos judiciales para facilitar los desahucios, con «una normativa clara» y más política de construcción de vivienda. «Menos hablar y más hacer. Mientras no pase esto, no se solucionará el problema», indica.

La coordinadora de la PAH reconoce que «no se puede meter en el mismo saco a todos los propietarios», porque los hay que son «conscientes del problema y hacen las cosas como toca, poniendo un precio del alquiler asequible y que piden un mes de fianza, y no tres». En el otro lado de la balanza se encuentran, en cambio, aquellos que disparan los precios y se saltan la ley y piden que les paguen el alquiler de la temporada por adelantado o aquellos que piden 500 euros a cada inquilino para empadronarlos en esa vivienda, con los problemas que eso conlleva en el acceso a la sanidad o la matriculación escolar. «Nos han llegado tres casos», indica.

En todo caso, Corral afirma que «bienvenida» sea la nueva ley porque «no había nada», aunque insiste en que otra cosa es que «se haga cumplir». En este sentido, recuerda que el estudio sobre la situación de la vivienda ha detectado un millar de casas vacías y 300 alquileres turísticos ilegales, que es «competencia del Consell y no se ha hecho nada».

Problema de saturación

También señala que si se atajase el alquiler turístico ilegal no sólo se resolvería en parte el problema de la vivienda, sino también «el de saturación de la isla» porque en un piso turístico donde caben cuatro personas se llegan a meter hasta 20. «Lo he vivido en mi edificio».

Por su parte, el presidente del Colegio de API de Balears también cree que no se logrará el objetivo que se marca la nueva legislación limitando el precio del alquiler, sino «todo lo contrario».Y también cita los casos de Cataluña, Berlín y París, que «no han funcionado». «Esta ley desincentiva a los propietarios en vez de incentivarlos», indica Artieda, y admite que la situación de la vivienda en Ibiza es «inasumible».