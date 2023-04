"Con los pelos de punta y la emoción a flor de piel". Así han vivido Juan Carlos Escandell y Vittorio Maganza, organizadores del concurso de cultura ibicenca para estudiantes Eivissàpiens, las primeras eliminatorias en la vuelta a la presencialidad, tras un año sin celebrarse y dos ediciones online.

La primera jornada se ha vivido con una gran ilusión entre los más de 300 alumnos participantes de los ocho primeros centros. Y también con dos grandes sorpresas, la eliminación de la Consolación, que es siempre favorito al ser el centro más laureado en este concurso, y el hecho de que los dos primeros clasificados para la final sean dos centros que no han ganado nunca el concurso, el instituto Xarc de Santa Eulària y el colegio Can Bonet de Sant Antoni.

La primera eliminatoria la han disputado la Consolación, y los institutos Sant Agustí, Xarc y Santa Maria. Se ha llegado a la última pregunta con una ventaja de 30 puntos de la Consolación sobre el Xarc. Valía 50 puntos y parecía fácil para el colegio religioso. Se ha preguntado cómo se conoce popularmente en Ibiza la iglesia de Santo Domingo, preo solo el Xarc ha acertado: 'El Convent', por lo que se ha clasificado para la final.

Segunda eliminatoria

Y si en la primera ha habido emoción, en la segunda no ha sido menos. Participaban Mare de Déu de les Neus, Sa Blanca Dona, Can Bonet y Sa Serra. Se ha llegado al final con Mare de Déu de les Neus y Can Bonet empatados a 410 puntos y han tenido que disputar un desempate a tres preguntas, algo muy raro en la historia del concurso. Al final, Can Bonet se ha llevado el gato al agua y el acceso a la final, que se disputará el viernes en Can Ventosa, de 10 a 13 horas.

"Ha sido brutal, casi no podíamos contener la emoción. Teníamos muchas ganas de volver al formato presencial, y más este año, que es la edición número 15. Pero estamos muy contentos de que todo haya sido tan emocionante y tan bonito, con este ambientazo. Ha sido una pasada", ha confesado Escandell al final.

Hoy se celebrarán las segundas eliminatorias. En la primera participarán los institutos Marc Ferrer de Formentera, Quartó del Rei, Balàfia e Isidor Macabich, y en la segunda Sa Real, Quartó de Portmany, Algarb y Sa Colomina.

En total serán alrededor de 640 alumnos de Secundaria los participantes, de 16 colegios e institutos de las islas.