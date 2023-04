Del paso del budismo por Ibiza a Osel, el niño lama español

Recientemente ha vuelto a ser actualidad Osel Hita Torres (Bubión, Las Alpujarras, Granada, 1985), que a mediados de los 80 saltó a los titulares al ser reconocido, siendo apenas un bebé, como la reencarnación del Lama Thubten Yeshe.

Ha sido la serie documental ‘Osel’, dirigida por Lucas Figueroa y estrenada en HBO Max el pasado noviembre, la responsable de su reaparición en la vida pública, pero no es la única producción que últimamente ha puesto el foco en el conocido como el niño lama español. También hay un documental dirigido por un cineasta afincado en las Pitiusas, Samaj Moreno, en el que aparece este granadino de 37 años que con 18 decidió abandonar el monasterio budista en el que había crecido en la India para buscar su propio camino.

El largometraje, titulado ‘El Reencarnado. Osel, historia de un Lama Rinpoché’, está rodado en su mayor parte en Ibiza, la isla donde comenzó su nueva etapa vital y donde sus padres, María Torres y Francisco Hita, se conocieron en plena época hippy. Se estrenará mañana en la sala Bilborock de Bilbao. También se proyectará este viernes, 21 de abril, a las 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària en una sesión gratuita abierta a todos los públicos que concluirá con un coloquio en el que participará la madre de Osel Hita.

María Torres, explica Moreno, «es el hilo conductor» de esta cinta, que narra la llegada del Lama Yeshe a Occidente, su paso por Ibiza y por la Alpujarra de Granada y cómo, tras su muerte, Osel se convirtió en su reencarnación. «He querido dejar a un lado la parte más sensacionalista de la historia y enfocarme en lo que más me interesaba, la reencarnación», señala el realizador afincado en Ibiza, que tuvo que rehacer el documental cuando se estrenó la serie de Figueroa.

«Yo le propuse a Osel el proyecto en diciembre de 2020 y en un año lo tuve montado. En mayo de 2021 tenía pensado presentarlo al público, pero él me pidió que lo retrasara porque había otro proyecto en marcha en el que llevaba tiempo trabajando con Lucas Figueroa y no quería poner en peligro su financiación. Lo respeté y me quedé esperando en la retaguardia hasta el estreno de ‘Osel’. Cuando vi la serie decidí que tenía que reconducir mi historia. Al final todo ha sido para bien porque este tiempo de más me ha permitido mejorar el documental», asegura.

‘Hippies’ y budismo

Cuando el autor del largometraje producido por More Films habló con Osel Hita para hacer este proyecto ya lo conocía bien. Sus biografías, además, tienen algún punto en común. Los dos son granadinos de nacimiento y sus familias fueron hippies que vivieron primero en Ibiza y luego, tras la explosión del turismo en la isla, en la Alpujarra granadina. «Al morir Franco y salir de la cárcel, mi tío Ángel, militante del Partido Comunista, se fue a Ibiza y se llevó allí a mi padre, Manuel. Se hicieron hippies y estuvieron en Can Tirurit, una casa payesa de Sant Joan que era el espacio de reunión de todos los hippies en los 70, entre ellos los padres de Osel, Paco Hita y María Torres», relata.

A Can Tirurit llegó también a principios de esa década el Lama Thubten Yeshe, al que en su momento llegaron a llamar el lama hippy. Apunta Moreno que «fue él quien llevó a Occidente la filosofía budista, por la que hasta entonces sólo se habían interesado grandes pensadores». El momento coincidió con un movimiento contracultural muy fuerte en Estados Unidos y Europa que acogió con los brazos abiertos esta doctrina espiritual y filosófica con 2.500 años de historia.

En su periplo por América y Europa, «el Lama Yeshe hizo miles de seguidores y llegó a fundar más de un centenar de centros budistas». En Ibiza, Francisco Hita, María Torres y François Camus le llegaron a sugerir que creara uno, pero él no lo consideró el sitio adecuado, según relata el director de ‘El Reencarnado’.

Finalmente, a propuesta de ellos tres también, se creó en 1980 en la Alpujarra granadina un centro de retiro budista, que pasó a formar parte de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT), creada por Lama Thubten Yeshe y Lama Zopa Rimpoché. El Dalai Lama, en su visita en 1982, lo bautizó con el nombre de O Sel Ling, que significa ‘el lugar de la luz clara’. «Muy poco después murió Lama Yeshe, quedando a cargo de la fundación Zopa, que empezó a decir que había señales de que el recién fallecido iba a reencarnarse en Occidente. Se empezaron a hacer pruebas y Osel, que apenas tendría por aquel entonces catorce meses, las pasó todas, por lo que el Dalai Lama determinó que era la reencarnación de este maestro budista», continúa Moreno con su relato.

Todo esto se narra en ‘El Reencarnado’ y lo cuenta en su mayor parte la madre de Osel, María Torres, que actualmente vive a caballo entre Alicante y Ibiza, donde residen varios de sus hijos.

También interviene la artista Ana Jakimov, «que estuvo en Can Tirurit antes que María y que es súbdita directa del Lama Yeshe». «Su aportación al documental es muy interesante, para ella fue algo chocante que Osel fuera la reencarnación del Lama Yeshe», asegura el director, que a lo largo del largometraje introduce, además, algunos conceptos budistas como el Samsara o el karma.

Osel Hita, que actualmente reside en Viladrau, aparece al final de la cinta, que dura algo más de 50 minutos, «haciendo una reflexión sobre el budismo». La entrevista está grabada en la playa de Benirràs, lo que tiene mucho sentido porque allí es donde sus padres se conocieron.

‘El Reencarnado’ es es el quinto documental de Moreno, autor, entre otros, de ‘Antonio Escohotado’. El realizador también ha rodado varios cortometrajes y videoclips y ha publicados tres libros y un cómic.