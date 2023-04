800 alumnos en un festival de teatro grecolatino

Teatro clásico en Can Ventosa. Un total de 800 estudiantes de trece institutos y centros educativos pitiusos asisten entre ayer y hoy a las funciones del XXV Festival Juvenil Europeu de Teatre Grecollatí organizado por Parodos, y que tienen lugar en el centro cultural Can Ventosa. La compañía Noite Bohemia, procedente de A Coruña y dirigida por Javier Fernández Mariño, interpretó ayer ‘Electra’, la inmortal tragedia de Sófocles, y ‘Miles Gloriosus’, la también eterna comedia de Plauto. El grupo quedó primero con estas dos obras en los premios que organiza el Ministerio de Educación y que se celebraron el pasado septiembre en Sagunto. Hoy volverán a representarlas en Can Ventosa.