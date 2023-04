El precio de la vivienda en Ibiza se ha duplicado en una década

No tenemos una bola de cristal y no sabemos qué efecto tendrá la Ley de Vivienda que ha anunciado el Gobierno central. Lo único que sabemos es lo que ha sucedido hasta ahora, y en Ibiza no hay lugar para la duda: el precio de la vivienda lleva una década disparado y sin frenos.

Según las estadísticas que ofrece Idealista.com, el principal portal inmobiliario de este país, el precio del metro cuadrado en la isla de Ibiza se ha multiplicado por dos en los últimos diez años -de marzo de 2014 hasta marzo de 2023-. Hay diferencias según los municipios, aunque en todos la línea evoluciona de la misma manera: crecimiento sostenido con un leve retroceso en 2020 y 2021, a causa de la crisis de la pandemia. Los datos, por municipios El municipio ibicenco en el que más se ha encarecido el metro cuadrado en Sant Antoni, un 167%, que pasa de los 2.830 euros el metro cuadrado en marzo de 2014, hasta los actuales 5.330 euros. Le sigue Santa Eulària, con un incremento del 129%, pasando de los 2.840 euros por metro cuadrado hasta los 6.224 euros de marzo de 2023. Le sigue a poca distancia Sant Josep, con una subida del 122%, donde el metro cuadrado ha pasado de pagarse a 2.830 euros hace diez años hasta los 6.295 euros actuales. Los dos municipios donde menos ha subido la vivienda -y aun así registran subidas muy considerables- son Sant Joan, que ha pasado de los 3.284 euros el metro cuadrado a 7.112 euros; y Vila, donde ‘solo’ sube un 88% y el metro cuadrado se pagaba a 2.848 euros en 2014 mientras que se paga a 5.359 en la actualidad. En conclusión, en todos los municipios, excepto en Vila, los precios se han más que duplicado en solo una década. 167 % Es el incremento del precio de la vivienda en Sant Antoni en diez años El municipio ‘portmanyí’ es el que registra un aumento más importante, al pasar de 2.830 a 5.330 €/m2. Si se aplica una lupa a estos datos que ofrece el portal Idealista.com y se entra en más detalle, se comprueba que la subida es generalizada en todos los rincones de la isla. No obstante, el precio del metro cuadrado varía sustancialmente según las zonas de cada municipio. Un ejemplo claro lo tenemos en la ciudad de Ibiza, donde el metro cuadrado en la zona de Dalt Vila y la Marina está a 6.755 euros, mientras que en los barrios del Eixample, es Pratet y Can Misses, el precio desciende hasta los 4.157 euros. La influencia del lujo La evolución de los precios en este último año también ha seguido dinámicas dispares según los barrios. Así, mientras en la zona de Marina Botafoc y Talamanca -una de las más caras del municipio- el alza se ha estancado y en el último año solo han subido un 1,7%, en la Marina y Dalt Vila han subido un 15,6%, y en ses Figueretes y Platja d’en Bossa un 16,7%. Otro municipio donde los datos se ofrecen segregados y permiten comparar zonas es en Sant Josep, donde mientras en el núcleo del pueblo y en la zona de es Cubells -donde encontramos muchas villas- el metro cuadrado escala hasta los 7.396 euros el metro cuadrado, en la zona de Cala de Bou, un barrio residencial de carácter popular, los precios bajan hasta los 4.891 euros. Sin embargo, en Sant Josep -a diferencia de Vila- los precios crecen uniformemente en todo el municipio. Otro ejemplo claro de cómo el mercado inmobiliario del lujo impulsa los precios al alza y distorsiona el mercado lo encontramos en Sant Antoni, el municipio donde este último año más ha subido la vivienda: un 34%. En este caso, Idealista no nos ofrece los datos segregados por barrios, pero una consulta en este buscador nos ofrece una pista: así, tres de los cinco pisos más baratos que se ofertan, se encuentran en Sant Antoni -todos ellos en el centro de la localidad-; y, en contraste, tres de las cuatro casas más caras que están a la venta, también pertenecen a este municipio, ya que son villas ubicadas en Sant Rafel. El mercado inmobiliario, en este caso, tendería hacia ambos extremos. Otra particularidad ibicenca es la coincidencia en muchos de que nunca los precios han estado tan altos como ahora: es el caso de Sant Josep, que en marzo de 2023 ha logrado el récord absoluto, mientras que en Sant Antoni y Santa Eulària fue en febrero de 2023. El máximo de precios histórico en Sant Joan fue en octubre de 2022 y en Ibiza en septiembre de 2022. En contraste, en la isla de Mallorca, el máximo histórico de los precios de la vivienda en Sa Pobla se produjo en el año 2010, y en Muro y en Pollença en 2011. Es decir, en estos municipios los precios todavía no se han recuperado del estallido de la burbuja inmobiliaria durante la crisis de 2009.