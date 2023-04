Ibrahim Bah, escritor en Formentera: «Tener cultura te puede salvar la vida cuando la vida no vale nada»

Ibrahim Bah habla con la suavidad con la que se cuentan los secretos y los sentimientos más íntimos. En un viaje infernal que emprendió desde su país, Guinea Conakry, en 2019 y que terminó seis meses después aprendió a convivir con la muerte. Procedente de una familia acomodada de su país, estudió Derecho pero fue detenido y encarcelado por su implicación en las reuniones que organizaba su madre en contra del entonces presidente, logró escapar, aunque aún no sabía que no sería la primera vez.

Su periplo entre la vida y la muerte lo relata en ‘Tres días en la arena’, editado por La Imprenta. Desde su publicación da charlas y participa en coloquios, como ocurrió en Formentera, donde cerró la Semana Intercultural organizada por el Consell Insular.

Su libro ‘Tres días en la arena’ es un relato en primera persona que cuenta mucho más que su viaje de huida de su país.

Es una libro autobiográfico que publiqué el año pasado y que habla de mi periplo migratorio desde la salida de mi país, Guinea Conakry, pasando por seis países diferentes hasta acabar en una patera y llegar a España, a Almería.

Usted tenía una vida en su país, pudo estudiar Derecho, ¿qué le empujó a tomar esa decisión?

Mi sueño era ser un gran abogado para luchar contra la desigualdad que existe en mi país. En el continente africano no hay clase media, o lo tienes todo o no tienes nada. Mi objetivo era empezar a cambiar esto. Pero en 2019 dieron un golpe de estado y metieron a mi familia en la cárcel y a mí también. Esa fue la razón de mi huida.

¿Pero si estaba en la cárcel cómo logró salir?

Escapé de la cárcel de mi país y salí con una mochila hacia lo desconocido para hacer este viaje al infierno. En prisión, el mejor amigo de mi padre, era el capitán que manejaba la cárcel, me ayudó a escapar, me llevó hasta la frontera de Malí, me dio dinero y me dijo: ‘Vete lo más lejos posible de aquí, hasta que la cosa se calme’. (En este punto Bah se emociona, lo que ocurrirá varias veces a lo largo de la entrevista).

¿En ese momento cuál era su objetivo?

Quería quedarme en un país cercano hasta que la cosa se calmara. No podía imaginar, en ese momento, que eso iba a ser tan largo ni que ese viaje me llevaría a España. El caso es que me quedé en Malí, y me di cuenta que era peor que mi propio país. Yo salí con el privilegio de tener dinero y conocimientos porque tengo estudios y esto es mucho. Tener educación en esta ruta significa muchísimo y te ayuda un montón, te puede salvar la vida cuando la vida no vale nada. Entonces decidí ir a Argelia, un país africano que siempre me ha gustado. Había soñado con ir. Es el país más grande de África. Sociopolíticamente están bien, económicamente también, la mayoría de la población es musulmana, yo también lo soy, hablan en francés. Digamos que era un país que encajaba con mi perfil y decidí ir a Argelia para intentar quedarme allí hasta que pudiera volver a mi país. Tampoco había imaginado que iba a sacrificar tanto, me refiero a mi familia, a mis amigos, a mi sueño, a la vida que conocí allí, entonces me metí en el viaje.

¿Y logró llegar a Argelia?

Para llegar tenía que pasar por Tombuctú, que es una ciudad donde siempre ha habido conflictos y guerras. Y allí empieza el engaño en este viaje de ‘Tres días en la arena’. Hablo del engaño de la gente, porque viven de eso, no tienen otra cosa, engañan a una persona que sale de su país desesperadamente y se aprovechan de ese miedo. Pero yo tenía la herramienta de la educación, entonces escuché que había un autobús que iba directamente a Italia, yo ya pensaba que era imposible, y había que pasar por Tombuctú y conocía las consecuencias de pasar por ese sitio. Te pueden matar por tus zapatos, tu camiseta o te convierten en un rebelde.

¿Decidió finalmente ir por Tombuctú?

No, lo evité y pasé por Burkina Faso, luego llegué a la capital de Níger, Niamey. Y más tarde a la frontera de Níger con Argelia. Cuando llegué había mucha gente procedente de otros países y que tenían otros motivos que no tienen nada que ver con los míos. (vuelve a emocionarse). Pagamos a un mafioso que nos dijo que podíamos llegar a Argelia sin problemas. Entramos en el desierto 50 personas (silencio) solo salimos 20 con vida. La gente habla mucho del Estrecho, de la valla de Melilla, pero hay cosas muy graves que ocurren antes de las que ni siquiera se habla ni se sabe. Para nosotros el Mediterráneo es la última parte del viaje, antes pasamos cosas peores.

¿Y ese mafioso, les llevó hasta Argelia?

No, nos dejó en el desierto del Sáhara, dijo que iba a por gasolina y no volvió. Empezamos a andar y esos fueron los tres peores días de mi vida. Lo peor de todo es que al segundo día me daba igual que la gente se muriera a mi lado. Llegué a un nivel de sufrimiento que dejé de sentir. El ser humano es capaz de eso. No sientes, no escuchas, emocionalmente no sientes y no te duele nada. Era como un robot. Yo vi a una madre dejar a su hijo en el desierto (largo silencio).

¿Esa experiencia le ha dejado secuelas psicológicas?

Creo que dejé una parte de mi alma en ese desierto. Ese trauma, esas imágenes que te llegan cuando meabas y bebías de tu propia orina, ver compañeros morir pidiéndote ayuda y tú como si no existieran. Esto me llevó a una consecuencia muy grande que es la falta de empatía. De hecho, sigo trabajando para superarlo.

Sigamos, llega a Argelia...

Me llevé una sorpresa muy grande, resulta que ser negro en este país es un crimen. Me llamaban animal, africano. Ellos nos consideran una raza inferior y se sienten superiores. Me metieron en la cárcel por ser negro y me torturaron. Estuve una semana en un sitio abandonado con otros negros. Pudimos escapar porque era un sitio antiguo y por la noche empezamos a hacer boquetes para poder salir. Nos escapamos al bosque y estuvimos dos días andando para poder entrar en Marruecos. En este bosque hacía mucho frío y tenías las manos agarrotadas, congeladas. Al entrar en la primera ciudad de Marruecos, sin nada encima, me senté en la puerta de una mezquita a la hora del rezo, y cuando salió la gente me regalaron ropa, zapatos y me pude duchar. De allí fui a Casablanca, ya estaba cansado, llevaba cuatro meses y medio de viaje y cada vez que cambiaba de país empeoraba la situación, entonces me quedé en Marruecos, tenía conocidos. Al final, un compatriota fue el que me engañó, me dijo que podía ayudarme a cumplir mi sueño y llegar a Europa, a ‘El Dorado’. Me dijo que me metería en un barco grande y que iría durmiendo hasta llegar. Pagando 3.000 euros, se acababa la pesadilla. Llamé a mi tío, le pedí dinero y me lo envió. Llegué al bosque de Nador y me dijo, allí vas a dormir hasta que lleguen los barcos. Pasé tres semanas, durmiendo en el suelo a la intemperie y comiendo una vez al día, perseguidos por la policía, que nos robaba y quemaba las chabolas, vivías en alerta constante.

¿Consiguió embarcar hacia ‘El Dorado’, como usted dice?

Un día ya llegamos a la orilla y era una patera que tuvimos que inflar, montar el motor y pensé en no subir. Pero me dieron una paliza y me dijeron ‘o te vas o mueres aquí’. Subí a esa patera con 75 personas, mujeres, niños y hombres. Antes de salir el mafioso preguntó que quién sabía pescar y uno levantó la mano y le dijo que sería el patrón y que siguiera recto. A los pocos kilómetros de navegar se apagó el motor. Estuvimos dos días en el mar, a la deriva, no sentía ni frío ni calor, la patera empezó a hundirse y se hundió y allí se quedó mucha gente (nuevo silencio). Nos rescató un barco de pesca y desperté en un hospital de Almería.

Residente en Algeciras se dedica a dar clases de baile y sigue ofreciendo charlas allí donde le llaman para hablar sobre desigualdad, derechos humanos, discriminación, migración y África. ¿Cómo se siente después de esa experiencia?

Me siento afortunado por salir con vida de todos esos obstáculos. Pero la gran sorpresa fue que la tierra prometida no era la tierra prometida.

¿Qué se encontró en España?

(Suspiros). Otro viaje, pero más duro que el de antes, porque es muy psicológico. Tienes que ser muy fuerte mentalmente para estar en esta tierra prometida. Porque todo lo que nos habían pintado y prometido no tiene nada que ver. Ahora mi pregunta es: ‘¿qué voy a hacer?’, a pesar del idioma, de la adaptación a las costumbres, aceptación, racismo, xenofobia. Todos estos factores marcan y hay que tenerlos en cuenta.

¿Quiere decir, que la vida en España tampoco es fácil?

Estoy con mi segundo libro, ‘Tres años en la tierra prometida’, que habla de este segundo viaje. Considero que sigo viajando todavía, esto es una lucha continua. Vale, he escrito un libro, estoy dando conferencias, pero no basta para poder llegar donde yo quiero y tampoco reemplazar todo este sacrificio que hemos hecho. Este libro irá dedicado a las personas que no han llegado. Mi vida [en España] ha sido un poco complicada y lo sigue siendo.

¿Es porque es negro, hay mucho racismo?

Mucho racismo y también la manera de aceptación que tiene esta sociedad que no tiene nada que ver ni con mi país, ni cultura, ni idioma. Cuando llegué no sabía nada de español.

Pues lo habla perfectamente.

Aprendí en seis meses, tenía que hacerlo. Al llegar vi dos caminos: uno fácil que era irme a recoger fruta y el otro era, vale, he sufrido mucho, he llegado aquí, merece la pena seguir luchando. Aunque te hayan vendido mentiras hay oportunidades aquí y si las aprovechas puedes llegar. Va a ser muy difícil con todos esos factores que he citado. Pero opté por autosanarme, el libro me ayudo mucho y también el baile. Soy profesor de baile de danza moderna, africana, hip hop, house, de pequeño ya bailaba y ahora trabajo en una academia de Algeciras, donde vivo.

¿Cuál es su sueño ahora?

Ha cambiado un poco, ahora quiero ser el Obama de Algeciras (risas). Como no me convalidan aquí mis estudios de Derecho he decidido empezar de cero y estoy estudiando Ciencias Políticas en la UNED.

¿Cómo está su familia?

Bien. Ahora están bien, salieron de la cárcel. Hicieron otro golpe de estado en mi país, vino otro e hizo lo mismo y ahora el anterior está en la cárcel. Mi país es muy complicado.

