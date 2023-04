Sanidad en Ibiza: «Los técnicos sanitarios se están yendo a hacer de taxistas y trabajar en ‘beach clubs’»

«Los técnicos sanitarios se están yendo a otros trabajos. A hacer de taxistas, a hoteles o a beach clubs porque cobran el doble que aquí», afirma Rosa Planells, secretaria autonómica del sindicato USAE, mientras cerca de un centenar de profesionales se manifiesta a las puertas del Hospital Can Misses para exigir que Salud declare sus puestos de difícil cobertura, con el plus económico que ello conlleva. «La estimación es que este verano faltarán, entre todos los grupos, más de 40 personas», continúa la representante sindical, que está convencida de que va a ser «muy difícil» cubrir esas plazas.

«No se van a otros hospitales, se marchan a otros trabajos. Se van a ganar 2.000 o 2.500 euros al mes. Dejan esto porque hay que pagar el alquiler y hay que comer», insiste Planells, que hace hincapié en lo que se ha encarecido el coste de la vida en Ibiza. «Cuando profesionales de Mallorca vienen a Ibiza te dicen que hasta la verdura está más cara aquí. Es un problema grave y es un agravio comparativo», insiste la secretaria autonómica de USAE, que anuncia que seguirán con las protestas hasta que Salud acceda a reunirse con ellos para incluir a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y los técnicos superiores y de emergencia en los puestos de difícil cobertura. Consideran que esta medida facilitaría contratar a estos profesionales. «Se ha concedido únicamente a dos grupos, médicos y enfermeras, pero tambien nosotros tenemos problemas para cubrir las vacantes. Este año se ha agotado hasta la lista subsidiaria», apunta Rosa Planells, que abunda: «No tenemos ya gente para contratar».

Planells explica que ya presentó una propuesta al director general del Ib-Salut, Manuel Palomino. «Pero no quiso ni mirarlo», critica la representante sindical, que recalca que la propuesta era «para 2024». «Ya sabemos que en el presupuesto de este año no entramos, ¿pero para 2024 tampoco? No lo quisieron ni estudiar, por eso en la última visita de la consellera de Salud hicimos un escrache. Ese día tanto ella como el director del Ib-Salut se comprometieron a abrir una mesa técnica después de la Semana Santa para comenzar a negociar», continúa Planells mientras, a su espalda, cada vez se van sumando más profesionales sanitarios a la protesta. Si en los primeros minutos hay alrededor de 40, un cuarto de hora después rondan el centenar.

«Somos profesionales de difícil cobertura», «somos las manos que te cuidan», se lee en las pancartas que llevan algunos de los técnicos, muchos de ellos ataviados con el uniforme de las ambulancias. La protesta, indican, es para que a Salud «no se le olvide» la promesa de tomar en cuenta su petición. Y, de hecho, continuarán las próximas semanas hasta que lleguen a un acuerdo. Las concentraciones previstas hasta el momento tendrán lugar los días 19, 21, 26 y 28 de abril. «No pararemos», afirma Rosa Planells al tiempo que los profesionales concentrados se giran, una metáfora de cómo consideran que el Govern les da la espalda. «Nos dicen que es por los presupuestos, porque este año se han gastado mucho pagando las demandas de carrera profesional que hemos hecho los sindicatos», señala la portavoz sindical, que acusa tanto a la consellera de Salud como al director del Ib-Salut de no tener intención de negociar con ellos. «Para ellos, los técnicos no somos importantes. Pero estamos en todas partes y hacemos de todo. Somos muy importantes», insiste la portavoz.

«Imposible» vivir aquí

USAE detalla que en Ibiza en estos momentos hay 242 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 61 técnicos superiores y un centenar de emergencias. «No somos muchos, no entendemos por qué no declaran estas plazas de difícil cobertura», reitera la portavoz, que insiste que el principal problema para encontrar técnicos sanitarios son sus nóminas, con las que, aseguran, es «imposible» vivir en una isla tan cara como Ibiza.

«Un técnico en cuidados auxiliares de enfermería que empieza de nuevas gana unos 1.200 euros al mes. Las que tenemos muchos trienios y hacemos domingos, festivos y noches de guardia interminables podemos cobrar unos 1.500, pero se nos va todo en la vivienda», relata Planells, que señala que para que a estos trabajadores «les sea rentable» venir a trabajar a Ibiza «tienen que vivir apretujados».

Planells denuncia que la carga de trabajo en estos momentos «es desbordante». «Todas las plantas están desdobladas, ya no hay habitaciones individuales. Y los centros de salud están igual. Y sólo estamos en abril, me da miedo pensar en cómo estaremos en agosto», continúa Planells, que lamenta que Salud únicamente adopte mejoras «a base de acudir a la prensa». Los técnicos no confían mucho en que la cercanía de las elecciones les ayude en sus reclamaciones. «Nos hemos reunido con los partidos y todos nos dicen que sí, pero hace muchos años que estoy en esto y siempre escucho lo mismo», concluye.